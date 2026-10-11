Pedro Sánchez apela en Ponferrada a la "fuerza de la gente" frente a un bloque de derecha que "huele a naftalina"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este domingo a la derecha de intentar impedir el voto de unos 400.000 descendientes de españoles exiliados durante el franquismo que podrían acogerse a la ley de nietos, y ha apelado al Tribunal Supremo para que frene lo que ha calificado de "intento de atropello".

"Desde aquí pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y Abascal porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza", ha asegurado Sánchez durante un mitin en Ponferrada.

El líder socialista ha defendido el derecho de estos ciudadanos a participar en las próximas elecciones porque, tal y como ha afirmado, ya votaron en varias elecciones desde 2023. "Feijóo no lo quiere y a Abascal no le gusta. ¿Eso qué significa, qué los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder hacerlo?", ha señalado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha apelado a la "fuerza de la gente" para continuar con un Ejecutivo progresista, frente a un posible gobierno de PP y Vox, que ha descrito como un proyecto de "reacción, recortes y mucho rencor".

"Huele a naftalina es el proyecto político de Abascal y de Feijóo. Reacción, recortes y mucho rencor. España necesita cuatro años más de avances y menos insultos por parte de la derecha y la ultraderecha", ha indicado.