Pedro Sánchez condena el intento de atentado contra Donald Trump: “La violencia nunca es el camino”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena el ataque a través de sus redes sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrido durante la Cena de Corresponsales en Washington.

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez ha afirmado que “la violencia nunca es el camino” y ha defendido que la humanidad solo avanzará “a través de la democracia, la convivencia y la paz”.

El ataque se produjo cuando un individuo armado intentó acceder al hotel Hilton, donde Trump participaba en el evento. El Servicio Secreto neutralizó al sospechoso y evacuó al presidente y a su equipo, en una operación en la que un agente resultó herido.

Tras el incidente, Trump calificó al atacante como un “lobo solitario” y volvió a subrayar que “ser presidente es una profesión peligrosa”. El sospechoso se encuentra detenido y bajo investigación.

La condena de Sánchez se suma a la de otros líderes internacionales, que han expresado su preocupación por el aumento de la violencia política y han mostrado su apoyo al mandatario estadounidense tras el suceso.