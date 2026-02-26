Pedro Sánchez niega sufrir "ninguna enfermedad cardiovascular" y acusa a PP y Vox de difundir bulos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este jueves que padezca una enfermedad cardiovascular y ha acusado al Partido Popular y a Vox de difundir bulos sobre su estado de salud.

En un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo aseguró que “no padezco ninguna enfermedad cardiovascular”, después de que una información periodística afirmase que llevaba varios meses tratándose de esta afección en un hospital de Madrid.

La polémica se produjo un día después de que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo preguntase durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados si Sánchez sufría un “problema de salud” y le instase a “desclasificar su historial médico”.

Sánchez criticó que los partidos liderados por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal lleven, a su juicio, “anunciando el fin del Gobierno desde el primer día” y ahora también estén “difundiendo bulos” sobre su salud. “La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública”, afirmó.

El presidente señaló además que, en caso de padecer una enfermedad cardiovascular, “no sería ningún problema”, recordando que millones de personas conviven con estas patologías gracias a los servicios públicos sanitarios.

Por último, defendió la gestión de su Ejecutivo y reiteró su intención de agotar la legislatura hasta 2027 y volver a presentarse a las próximas elecciones generales.