Pedro Sánchez plantea el envío de tropas españolas a Ucrania: "Debemos formar parte de este esfuerzo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que a partir del próximo lunes se reunirá con la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso para debatir la posible participación de España en Ucrania una vez se alcance el fin de la guerra, así como la contribución que el país debería ofrecer en términos de seguridad y reconstrucción.

En rueda de prensa desde París, tras la reunión de la Coalición de Voluntarios, Sánchez explicó que el Ejecutivo propondrá abrir la puerta a una participación de capacidades militares españolas en Ucrania para consolidar la paz tras un eventual alto al fuego. "Si en otras latitudes hemos contribuido a la paz con nuestras Fuerzas Armadas, ¿cómo no lo vamos a hacer en Europa? España contribuirá a la paz, a la seguridad colectiva y a la defensa de nuestro proyecto común", afirmó el presidente.

Marco de seguridad y apoyo económico

Durante la cumbre en París, Sánchez abordó la necesidad de establecer un marco de seguridad que permita terminar la guerra y garantizar la estabilidad en Kiev, así como las medidas que deberán aplicarse tras un alto al fuego.

Otro eje clave de la reunión ha sido la reconstrucción de Ucrania, en la que España participará tanto a través de recursos de la Unión Europea como de ayudas bilaterales directas. "Estoy convencido de que España, como un gran país europeo y una democracia plenamente integrada en el orden internacional, debe formar parte de este esfuerzo", aseguró Sánchez.

Próximos pasos

El Gobierno español contactará la próxima semana con los grupos del Congreso de los Diputados para definir cómo debería sumarse España a la consolidación de la paz y cuál será su apoyo militar, económico y diplomático tras el fin del conflicto en el frente oriental. "Se abre la oportunidad de consolidar la paz y de acabar definitivamente con la guerra en Ucrania", concluyó.