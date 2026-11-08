Sánchez se compromete a proteger las pensiones y el aborto y subir el SMI cada año

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña de cara a las elecciones generales del 29-N, en el Palacio Euskalduna.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido a blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones y ha asegurado que el salario mínimo interprofesional (SMI) seguirá subiendo cada año mientras gobierne. Lo ha anunciado este domingo durante un acto de precampaña en Bilbao, donde ha pedido una movilización masiva en las urnas el próximo 29 de noviembre para lograr una mayoría progresista.

Ante un abarrotado Palacio Euskalduna, Sánchez ha trasladado su compromiso solemne con los pensionistas y ha defendido la necesidad de proteger los avances sociales alcanzados durante los últimos años. El líder socialista ha asegurado que España puede llegar "mucho más lejos" en la próxima legislatura, especialmente en ámbitos como la vivienda, las pensiones y los derechos sociales.

"Si queréis que lleguemos más lejos y antes en las conquistas sociales, yo no pido una mayoría simple, pido una mayoría amplia y progresista en el próximo Parlamento", ha afirmado. En este sentido, ha insistido en que el próximo 29-N los ciudadanos deben votar en masa para frenar lo que considera una involución política y social.

Críticas a Feijóo y Abascal

Durante su intervención, Sánchez ha situado a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal como representantes de esa involución y ha acusado a la derecha y a la ultraderecha de cuestionar los avances sociales. También ha criticado que ambos líderes, a su juicio, eviten determinados debates públicos y ha ironizado sobre las propuestas del presidente del PP.

El dirigente socialista ha defendido la gestión de su Gobierno frente a las posiciones de PP y Vox, a los que ha acusado de escuchar únicamente a los empresarios y de cuestionar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Además de las pensiones y el SMI, Sánchez ha anunciado que su intención es blindar en la Constitución el derecho al aborto. Ha definido este derecho como una de las principales conquistas de las mujeres durante el último medio siglo y ha asegurado que su partido exigirá su protección al resto de formaciones parlamentarias.

Sánchez llama a movilizarse frente a la ultraderecha

El presidente del Gobierno ha enmarcado las próximas elecciones en un momento que considera decisivo para España, Europa y las sociedades occidentales. A su juicio, el país debe elegir entre seguir avanzando o "involucionar como sociedad".

En este contexto, ha reivindicado las políticas de su Ejecutivo en asuntos internacionales, como su rechazo a la guerra de Irán, su posición sobre Gaza y su negativa a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

También ha apelado a la soberanía nacional frente a las presiones internacionales y ha asegurado que las decisiones sobre España no se tomarán en Washington, Tel Aviv, Buenos Aires o Moscú.

Sánchez ha cerrado su intervención insistiendo en la necesidad de una participación masiva el 29 de noviembre. "La única frontera entre el avance y la involución se llama el voto", ha afirmado, antes de llamar a los asistentes a hacer historia y conseguir cuatro años más de Gobierno progresista.