Las pensiones y la edad de jubilación son dos de los principales asuntos incluidos en los programas electorales de las formaciones que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre.

A poco más de una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, las principales formaciones políticas de ámbito nacional han fijado sus propuestas en materia de pensiones. Las diferencias se centran especialmente en la subida de las prestaciones, la financiación de la Seguridad Social, la edad de jubilación y las penalizaciones por retirarse antes.

La revalorización de las pensiones contributivas conforme al IPC está garantizada por ley desde 2022. A partir de este punto, los partidos plantean distintas fórmulas para reforzar el poder adquisitivo de los pensionistas y garantizar la sostenibilidad futura del sistema.

Subida de las pensiones: el IPC como punto de partida

El PSOE propone blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC . También plantea continuar reforzando el sistema y culminar la convergencia de las pensiones mínimas con los estándares de ingresos del conjunto de la sociedad.

El PP apuesta por reconstruir el Pacto de Toledo bajo la consideración de las pensiones como un compromiso de Estado. Su programa recoge que las prestaciones mantengan su poder adquisitivo y suban cada año conforme al IPC .

El Frente Amplio también plantea elevar a rango constitucional la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Además, propone que ninguna pensión sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y rechaza la privatización de la gestión de las pensiones públicas.

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Vox apuesta por garantizar la sostenibilidad del sistema mediante una economía más productiva, aunque no concreta una fórmula específica para la actualización anual de las pensiones .

Por su parte, Podemos plantea equiparar la pensión mínima al SMI y situar la pensión no contributiva en el 80% del SMI.

Diferentes fórmulas para financiar las pensiones

En materia de financiación, el PSOE apuesta por buscar nuevas fuentes de ingresos y plantea que los incrementos de productividad derivados de la automatización contribuyan también a financiar la Seguridad Social.

El PP propone blindar la unidad de la Agencia Tributaria y la caja única de la Seguridad Social . Defiende que las cotizaciones continúen financiando las pensiones y prestaciones en toda España y plantea incentivar la jubilación activa mediante deducciones en el IRPF.

Frente Amplio apuesta por aumentar la contribución de los salarios más altos mediante el destope progresivo de las bases de cotización y la cotización de solidaridad . También plantea eliminar determinadas ventajas fiscales vinculadas a trabajadores desplazados y las deducciones por planes de pensiones privados individuales.

Podemos propone directamente eliminar el tope máximo de las bases de cotización y establecer cotizaciones progresivas en función del nivel de renta y de los beneficios empresariales. También plantea suprimir las desgravaciones en el IRPF por planes de pensiones privados.

Vox, por su parte, no concreta nuevas vías de financiación del sistema. Su programa apuesta por medidas de apoyo a las familias, la natalidad y la crianza para intentar hacer frente al envejecimiento demográfico.

La brecha de género, otro de los ejes

El PSOE plantea reforzar el complemento por hijos para compensar los efectos que los nacimientos o adopciones tienen sobre las carreras profesionales. También propone reconocer un año adicional de cotización por cada hijo .

El Frente Amplio quiere aumentar las pensiones contributivas más bajas y las no contributivas para reducir la pobreza entre las mujeres mayores. También plantea reconocer los periodos dedicados a los cuidados y corregir las penalizaciones derivadas de carreras laborales interrumpidas o de la parcialidad involuntaria.

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Podemos propone blindar la protección frente a la brecha de género y mejorar las pensiones mínimas y no contributivas. Además, plantea equiparar los derechos de las parejas de hecho y los matrimonios en las pensiones de viudedad.

Vox propone que el Estado asuma las cotizaciones a la Seguridad Social de los españoles que se dediquen al cuidado de sus hijos, con el objetivo de que la crianza no reduzca sus futuras pensiones.

Edad de jubilación: las mayores diferencias

Uno de los principales puntos de discrepancia está en la edad de jubilación.