Una persona muere en Tordera por el fuerte temporal de lluvia en Cataluña

El temporal de fuertes lluvias que afecta este fin de semana a Cataluña ha provocado la muerte de una persona en Tordera (Barcelona). El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado este domingo el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a los familiares de la víctima.

Illa ha advertido de que la situación “continúa siendo complicada, especialmente de la mitad de Cataluña hacia el norte” debido a la intensidad de las precipitaciones.

El presidente catalán ha pedido a la población mantener las precauciones mientras persista el episodio meteorológico adverso. “Hace falta mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones de Protecció Civil”, ha señalado Illa.