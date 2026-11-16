Planas pide renovar el acuerdo con Mauritania tras la salida de la flota española y las pérdidas millonarias

Imagen del puerto de Vigo con la flota pesquera de bajura en una imagen de archivo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha instado a la Comisión Europea a continuar las negociaciones con Mauritania para alcanzar un nuevo acuerdo pesquero cuanto antes, después de que el anterior protocolo expirase este domingo. La falta de un pacto obliga a los buques españoles que faenaban en sus aguas a abandonar el caladero y amenaza con provocar pérdidas económicas millonarias en el sector.

En un mensaje publicado en la red social X, Planas lamentó que no se haya podido cerrar la renovación a tiempo y pidió a Bruselas que prosiga los contactos para conseguir un nuevo protocolo. El ministro señaló que, de forma temporal, España dispone de caladeros alternativos, aunque el Gobierno considera prioritario recuperar el acceso a las aguas mauritanas.

Fuentes del Ministerio han confirmado que España seguirá presionando a la Comisión para que mantenga las gestiones incluso fuera de plazo. El Ejecutivo defiende, además, que las negociaciones se intensifiquen al más alto nivel, con la implicación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El objetivo es evitar que los barcos que ahora operan bajo pabellón comunitario terminen cambiando de bandera para poder seguir faenando en Mauritania. El Ministerio advierte de que ese desplazamiento supondría una pérdida de capacidad productiva para la flota europea y tendría consecuencias negativas para la sostenibilidad global de la pesca.

Cuatro barcos con puerto base en Galicia

Una treintena de buques españoles se beneficiaban actualmente del acuerdo, según los datos del Ministerio. La mayoría eran marisqueros (18), seguidos de atuneros cerqueros congeladores (7) y de arrastreros no congeladores y palangreros de fondo (4).

Entre ellos figuran embarcaciones con base en Galicia. Marín cuenta con tres buques arrastreros no congeladores y palangreros de fondo, mientras que Burela y A Coruña tienen uno cada uno, dedicado a la pesca de especies demersales y al cerco atunero congelador, respectivamente.

La flota española se repartía también entre Andalucía, Canarias y el País Vasco. Los puertos de Huelva y Las Palmas concentraban buena parte de los marisqueros que trabajaban en el caladero.

Mauritania reclama más compensación económica

El principal obstáculo para alcanzar un nuevo acuerdo son las condiciones económicas reclamadas por Mauritania. La Unión Europea abonaba 60,8 millones de euros anuales por el acceso de la flota comunitaria a sus aguas, pero Nuakchot busca aumentar los ingresos que recibe a cambio de permitir la actividad pesquera.

La Comisión Europea había presentado una propuesta para elevar tanto la compensación como los cánones que deben pagar los armadores, aunque las conversaciones no llegaron a buen puerto. El acuerdo anterior ofrecía cerca de un centenar de licencias para barcos de diez países comunitarios, más de 50 de ellas para España.

El fin del protocolo también afecta a los trabajadores locales: alrededor de un millar de marineros mauritanos se quedan sin empleo y los barcos que permanecían en la zona hasta el último momento deberán desembarcar a sus tripulantes del país.

Pérdidas millonarias y alternativas para la flota

El impacto económico preocupa especialmente a los armadores. Según la Asociación Nacional de Marisqueros (Anamar), los 15 buques de esta modalidad que operan en Mauritania dejarán de ingresar más de cinco millones de euros al mes, lo que elevaría las pérdidas a unos 30 millones en medio año.

La interrupción también amenaza el suministro de pescado de cara a la campaña de Navidad. La armadora del merlucero gallego Fuente de Macenlle, María José de Pazo, ha advertido del impacto que supone para los barcos que no encuentran alternativas para continuar su actividad.

Mientras se intenta desbloquear la negociación, los caladeros de Portugal y Guinea-Bisáu se presentan como destinos alternativos. La previsión es que la mayoría de los buques españoles se dirijan a aguas de este último país, a la espera de que Bruselas y Mauritania consigan cerrar un nuevo pacto.