Bruselas plantea recortar un 20% la cuota de merluza que pesca la flota gallega

La Comisión Europea plantea recortar un 20% la cuota de merluza y un 35% la de besugo en aguas ibéricas.

La Comisión Europea ha planteado este jueves un recorte del 20% en la cuota de merluza de aguas ibéricas para 2027, una propuesta que afecta directamente a la flota que faena en el litoral gallego y el Cantábrico. Bruselas propone además reducir un 35% las posibilidades de pesca del besugo y un 15% las del lenguado.

La propuesta de oportunidades pesqueras para el próximo año contempla, sin embargo, incrementos para otras especies. El rape aumentaría su cuota un 22%, mientras que el jurel crecería un 6% en aguas ibéricas.

En el caso de la merluza, la Comisión plantea situar las posibilidades de captura en 13.956 toneladas, según los datos recogidos en su propuesta. La merluza norte queda todavía pendiente de las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, por lo que su cuota se determinará previsiblemente en las próximas semanas.

Bruselas asegura que sus planteamientos parten de los últimos dictámenes científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y tienen como objetivo mantener la actividad pesquera en niveles sostenibles y garantizar la viabilidad del sector a largo plazo.

También afecta al lenguado y al besugo

El lenguado común sufrirá un recorte del 15% en el golfo de Vizcaya. La Comisión justifica esta reducción por la evolución de la biomasa de la especie, que considera baja, y advierte de que incluso una reducción menor podría no ser suficiente para favorecer su recuperación.

Para el besugo, la propuesta contempla una bajada del 35% en aguas ibéricas, que se extendería también a 2028. En cambio, en la zona del estrecho de Gibraltar Bruselas plantea mantener la cuota de esta especie durante 2027 y 2028.

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La Comisión propone asimismo mantener las cuotas de raya en aguas ibéricas y en el golfo de Vizcaya tanto en 2027 como en 2028, aplicando el denominado enfoque de precaución.

En cuanto a la lubina y la sardina, Bruselas plantea permitir que España, Francia y Portugal establezcan cuotas nacionales para determinadas poblaciones en aguas ibéricas. Francia y España también fijarían conjuntamente los límites de captura de sardina en el golfo de Vizcaya.

La cuota de bacaladilla, todavía pendiente

La propuesta deja por ahora sin cerrar las posibilidades de pesca de la bacaladilla, a la espera de que concluya el proceso científico y de que los países implicados acuerden el reparto correspondiente.

También queda pendiente la recomendación sobre especies como la anchoa del golfo de Vizcaya y la cigala del Cantábrico.

Las medidas deberán ser ahora negociadas por los Estados miembros. Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea abordarán las cuotas definitivas en el Consejo de diciembre, previsto para los días 14 y 15, donde se decidirá el reparto final para 2027.