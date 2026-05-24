Tellado afirma que Zapatero era la "reina madre de todas las corrupciones" del Gobierno

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era la "reina madre de todas las corrupciones del Gobierno", en referencia a la imputación de Zapatero en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, unos hechos que, según Tellado, ponen bajo sospecha a todo el Consejo de Ministros por haber avalado la operación.

Lo ha dicho en su discurso de clausura de la Junta Directiva del PP de Cataluña junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, en la que ha dicho que el congreso del PP de Cataluña convocado para el 27 de junio será primordial para "seguir creciendo", y ha animado a Fernández a presentarse a la reelección para liderar un equipo que, dice, debe ser más joven, cohesionado, abierto y trabajador.

Es el "mayor escándalo"

Respecto a la imputación de Zapatero ha asegurado que es el "mayor escándalo" que ha vivido la política española, y ha apuntado que esto no hubiera ocurrido sin las decisiones tomadas por el Gobierno liderado por el presidente, Pedro Sánchez.

Así, ha señalado que "la fase final del sanchismo está resultando esperpéntica" y que la imputación de Zapatero supone el derrumbe del que, señala, era el gran referente del Ejecutivo y quien, dice, ha apoyado más a Sánchez durante la legislatura y ha dirigido la política exterior de España.

"La putrefacción del sanchismo ha alcanzado hasta a Bambi, que era como le bautizaban sus propios compañeros. Quisieron hacernos creer que este socialismo se inspiraba en ese cerbatillo sacado de una película de Disney, y en realidad era una película de gánsteres", ha subrayado.

Responsabilidades del Gobierno

Tellado ha pedido saber "¿en qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?", y ha criticado que se destinaran 53 millones de euros a rescatar una aerolínea que, sostiene, representa el 0,03% del tráfico aéreo español.

Además, ha apuntado a ERC, PNV y Junts que, dice, con su apoyo al Gobierno "abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática" y les ha preguntado si pretenden seguir manteniendo esta situación.

Situación en Cataluña

En referencia a la situación política en Cataluña y la aprobación de Presupuestos, Tellado ha criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por estar "rindiéndose una vez más a las exigencias" de ERC, en lo que califica de un nuevo tripartito.

Ha dicho que el PSC está "malversando la fuerza de los votos que recibieron, vendiéndose simple y llanamente al nacionalismo", y ha añadido que el PSC es el principal sostén de Sánchez.

"Los catalanes sufren por partida doble la alianza del socialismo con el nacionalismo. Desde la Generalitat, indudablemente, pero también desde el Gobierno de España", ha apuntado, y ha calificado de desastre la política socialista algo que, reivindica, solo puede cambiar un PP más fuerte.

En este sentido ha asegurado que el PP catalán es un "pilar" para la organización a nivel estatal, por lo que ha llamado a construir un cambio que, defiende, es especialmente urgente para los catalanes.

Congreso del PP de Cataluña

Sobre la convocatoria del congreso del PP de Cataluña ha afirmado que llegan con una "exhibición de unidad" y que tras un ciclo electoral en el que el PP ha mejorado sus resultados en Cataluña es necesario dar un salto de calidad.

Por ello, reclama que se debe diseñar "una hoja de ruta seria, una hoja de ruta valiente, de la mano de la Dirección Nacional y conectada con las demandas reales de una sociedad en cambio" para impulsar al partido por encima de los 15 escaños que tiene actualmente en el Parlament.

Tellado ha defendido que el PP es el partido que "lidera el constitucionalismo" en Cataluña y la única alternativa al Govern del PSC.