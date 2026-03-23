Podemos se abstiene y deja en manos de PP y Junts la aprobación del decreto por la guerra de Irán

La decisión de Podemos de abstenerse este jueves en la votación del decreto sobre las consecuencias de la guerra de Irán deja al Gobierno en una posición delicada, dependiendo del sentido del voto de Partido Popular y Junts per Catalunya. El paquete de medidas, aprobado el pasado viernes, contempla un gasto de 5.000 millones de euros para hacer frente al impacto económico y social del conflicto.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, confirmó este lunes la abstención de su formación, lo que obliga al Ejecutivo a buscar apoyos alternativos. En este escenario, el Gobierno necesitaría bien la abstención del PP o el respaldo de Junts para sacar adelante el decreto en el Congreso.

La aritmética parlamentaria complica la convalidación de la norma: un voto en contra conjunto de populares e independentistas, o incluso la abstención de Junts si el PP vota en contra, bastaría para tumbar el decreto. Por su parte, el PP mantiene la incógnita sobre su posición y ha aprovechado la división entre PSOE y Sumar para reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas.

Así, la votación del jueves se presenta como una prueba clave para la estabilidad del Gobierno y su capacidad de articular mayorías en un contexto político marcado por la fragmentación.