La Policía aporta al caso Villarejo audios entre Cospedal y el comisario jubilado

La Policía Nacional ha aportado al caso Villarejo audios entre la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo reclamados por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que ha consultado a la Fiscalía antes de decidir "lo que proceda". Así consta en una providencia, en la que el juez instructor de la causa da cuenta de haber recibido un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. "Y visto su contenido, dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que con su conocimiento manifieste lo que a su derecho convenga. Una vez recibido se acordará lo que proceda", señala.

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El juez requirió a esa unidad policial que identificara si hay "indicios de criminalidad" en las grabaciones, tras la insistencia del PSOE para que se aportaran ante "el carácter público y conocido de los audios" y que "no se aprecia ningún impedimento para efectuar el requerimiento y aportación" a la causa, según el partido. Piña emplazó a que analizara si entre los audios incautados a Villarejo "se identifican conversaciones con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad en las conversaciones sostenidas por este" con Cospedal o su exmarido, Ignacio López del Hierro, así como "correos electrónicos o transferencias bancarias".

Según el informe de Asuntos Internos, del análisis realizado por los agentes sobre la documentación intervenida en el procedimiento "no se han localizado tales conversaciones (archivos de audio) con Cospedal, como tampoco correos electrónicos o transferencias bancarias". Los investigadores indican que han llevado a cabo una nueva búsqueda tratando de localizar algún correo electrónico con Cospedal o su entonces marido "sin que se haya localizado ningún correo con contenido, más allá de noticias de prensa recopiladas sobre ambos o la información del contacto de López del Hierro, contacto por otra parte habitual de Villarejo, según se acreditó" en otros archivos. A ello añaden que las anotaciones en las agendas o diarios de Villarejo, que fueron remitidas íntegramente al juzgado, "reflejan numerosos contactos con Cospedal y López del Hierro, así como en su teléfono móvil, de lo cual ya se informó específicamente".

Documentación complicada de Bárcenas

Dicho eso, Asuntos Internos da respuesta a la otra petición del juez, que solicitó al medio de comunicación RAC1, que publicó algunos audios en 2025, que aporte los que tuviera indicando la fecha en que le fueron facilitados y si los mismos fueron objeto de publicación. Los agentes señalan que el medio de comunicación entregó un dispositivo electrónico conteniendo un documento titulado "Relación grabaciones" y tres audios titulados "Cospedal-Cataluña-15.9.14m", "Cospedal-CNI-9.3.15", "F.MartinezPuj-Andorra-23.10.14".

Según uno de esos audios, Villarejo le comentó que se había encontrado "documentación complicada" al extesorero del PP Luis Bárcenas, interesándose Cospedal por quién lo había hecho, si la Policía o el CNI. "Yo sé que antes habían encontrado y, más o menos, habían limpiado a este todo lo que tenía. A mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más", añadió ella. El juez decidió encargar ese trabajo a la Policía coincidiendo con la recta final del juicio por la Operación Kitchen, el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy para robar información sensible a Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

Durante el juicio, que está pendiente de sentencia, Cospedal admitió como testigo haberse reunido con Villarejo, pero negó haberle hecho algún "encargo" y dijo que se limitó a hacerle "preguntas". Por su parte, Villarejo declaró como acusado que la exdirigente `popular` estaba "obsesionada" por si la prensa publicaba anotaciones de Bárcenas sobre "M.Rajoy". "Estaba convencida de que yo podía impedir que ciertas cosas se publicaran. Obviamente, yo le seguía la corriente", afirmó. Tanto Cospedal como López del Hierro estuvieron imputados en esta causa, aunque fueron exonerados en 2021. La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, solicitó al tribunal en su turno de cuestiones previas del juicio por `Kitchen` que les volviera a imputar.