Incautados 1.600 kilos de hachís custodiados por hombres armados en Cádiz

La Policía Nacional incautó 1.600 kilos de hachís en 40 fardos que estaban custodiados por armas de guerra como granadas de mano, con un alcance de 54 metros y accionables en tan solo tres segundos, y fusiles de asalto AK-47.

Esta incautación es el resultado de una operación que comenzó el pasado 28 de abril cuando se detectó una embarcación transportando la droga por el río Guadalete, poniéndo en marcha el operativo.

La droga fue transportada a Jérez de la Frontera en tres vehículos de lujo que habían sido sustraídos. En un fuerte dispositivo de seguridad implementado por los criminales con varios puntos de vigilancia se encontraba la droga.

La operación se precipitó tras ser detectados por la red criminal y darse ciertos elementos a la fuga. Los vehículos fueron abandonados en el momento de la descarga donde se encontraban los fardos y las armas como cinco fusiles de asalto – cuatro AK-47 y un CETME-, 14 cargadores, un cargador rotativo de ametralladora, un depósito de munición de varios calibres, varios rotativos policiales, un chaleco antibalas y tres vehículos.

En el posterior registro al inmueble donde se pretendía guardar la droga se encontraron cuatro granadas accionables desde la distancia y capaces de producir daño a objetivos a 54 metros.