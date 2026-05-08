Video | Dos operaciones se saldan con la incautación de más de 40 toneladas de droga y 70 detenidos

La Guardia Civil llevó a cabo, en las dos últimas semanas, dos operaciones contra el tráfico de drogas en España. A través de un comunicado, el Ministerio de Interior dio a conocer estas operaciones donde afirmó que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas atlánticas de la droga" que llega a Europa.

En una primera operación se detuvo, en el sur de Canarias, un buque que trasladaba 30 toneladas de cocaína y el cual está vinculado con la Mocro Maffia, aunque matizando que España no tiene un "problema grave de infiltración" de esta poderosa red criminal.

El otro operativo internacional permitió la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís. En total son 41 toneladas de cocaína las que fueron incautadas por la Guardia Civil en apenas quince días.

Operación Abisal, un buque vinculado a la Mocro Maffia con 30 toneladas de cocaína

El pasado 1 de mayo, la Guardia Civil llevó a cabo la "Operación Abisal" donde incuató un buque con 30 toneladas de cocaína distruibudas en 1.279 fardos que tenían destino Europa. La detención del buque "Arconian" que tenía destino Libia y está vinculado a la Mocro Maffia fue llevada a cabo por la UCO y se saldó con la detención de 23 tripulantes sucedió en aguas del sur de Canarias. Ahora hace balance de dicha operación histórica.

En la operación se detuvo a seis hombres armados con fusiles de asalto MP4 y pistolas Glock y dispuestos a abrir fuego, que eran los responsables de la custodia de la cocaína. Una vez realizado el registro se descubrieron también más de 42.000 litros de gasolina distribuida en 2.108 garrafas, que serían repartidas a las embarcaciones responsables de recoger la droga.

Operación Alfia-Limia, 54 detenidos y 11 toneladas de cocaína incautadas

En otra operación en conjunto con EEUU, Italia, Portugal y Reino Unido, se saldó con la detención de 54 personas y la incautación de casi 11 toneladas de cocaína, 8,5 toneladas de hachís y más de 30.000 litros de combustible.

El operativo duró dos semanas en aguas del Guadalquivir, Canarias y el sur de España.

"Estas dos operaciones suponen un contundente y decisivo avance estratégico en la lucha contra el narcotráfico, en manos de redes mucho más sofisticadas", dijo Grande Marlaska en una comparecencia ante la prensa tras reunirse con mandos policiales en la Dirección General de la Guardia Civil.