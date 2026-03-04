La postura de España ante las amenazas de Trump: "Un seguidismo ciego no es forma de liderar"

El presidente de España, Pedro Sánchez, responde a las amenazas de Trump.

El presidente de España, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en un mensaje de sobriedad, contención y firmeza, al mismo tiempo que expone un claro “No a la guerra”. En esta intervención ha explicado la postura a adoptar por el Gobierno de España ante la escalada bélica en Irán y las amenazas de Donald Trump. También traslada hacia la ciudadanía un mensaje de que el Gobierno de España encabezado por Sánchez ya ha afrontado este tipo de crisis y ha hecho frente a situaciones complejas como la actual.

Sánchez ha comparado este conflicto con la guerra de Irak iniciada en 2003 por Estados Unidos y ha alertado de las consecuencias negativas para la vida de los ciudadanos. En ese sentido, ha reiterado su rechazo al “terrible” régimen de los ayatolás en Irán, pero considera que “no se puede responder a una ilegalidad con otra”, y por tanto llama al cese de las hostilidades y a una solución diplomática al conflicto.

Después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición señalando que no van a ser “cómplices” de algo que es “malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”.

La postura del Gobierno de España: "No a la guerra"