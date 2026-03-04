La postura de España ante las amenazas de Trump: "Un seguidismo ciego no es forma de liderar"
"NO A LA GUERRA"
En la declaración institucional de este miércoles, Sánchez ha exigido apostar por el diálogo: "No se puede responder una ilegalidad con otra ilegalidad porque es así como empiezan los grandes desastres de la humanidad". También ha detallado la postura a adoptar por el Gobierno de España ante la escalada bélica en Irán y las amenazas de Donald Trump.
El presidente de España, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en un mensaje de sobriedad, contención y firmeza, al mismo tiempo que expone un claro “No a la guerra”. En esta intervención ha explicado la postura a adoptar por el Gobierno de España ante la escalada bélica en Irán y las amenazas de Donald Trump. También traslada hacia la ciudadanía un mensaje de que el Gobierno de España encabezado por Sánchez ya ha afrontado este tipo de crisis y ha hecho frente a situaciones complejas como la actual.
Sánchez ha comparado este conflicto con la guerra de Irak iniciada en 2003 por Estados Unidos y ha alertado de las consecuencias negativas para la vida de los ciudadanos. En ese sentido, ha reiterado su rechazo al “terrible” régimen de los ayatolás en Irán, pero considera que “no se puede responder a una ilegalidad con otra”, y por tanto llama al cese de las hostilidades y a una solución diplomática al conflicto.
Después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazase a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación, Sánchez se ha reafirmado en su posición señalando que no van a ser “cómplices” de algo que es “malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias de alguno”.
La postura del Gobierno de España: "No a la guerra"
- "Las hostilidades han continuado, cuando no crecido, provocando centenares de muertos"
- "Nadie sabe con certeza qué pasará ahora, pero tenemos que estar preparados"
- "Decimos "no" a asumir que el mundo puede resolver sus conflictos a base de bombas"
- "La guerra de Irak generó un aumento drástico de terrorismo yihadista"
- "Un mundo más inseguro y una vida peor fueron el regalo del trío de las Azores"
- "El servicio exterior y el Ejército están trabajando para labores de evacuación"
- "Podemos vislumbrar más incertidumbre económica y estamos en contra de este desastre"
- "Es inaceptable que dirigentes usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso"
- "El Gobierno está estudiando posibles medidas para ayudar a los hogares"
- "Contamos con los recursos para hacer frente"
- "El Gobierno seguirá exigiendo el cese de las hostilidades"
- "Un seguidismo ciego no es forma de liderar"
- "No se puede responder a una ilegalidad con otra"
- "Debemos aprender de la historia y no jugar a la ruleta rusa con el destino de millones"
- "Debemos ser coherentes y defender los mismos valores que cuando hablamos de Gaza"
- "La pregunta es si estamos del lado de la legalidad internacional"
- "Vamos a colaborar con todos los países que abogan por la paz"
- "Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada"
- "Nuestra posición no es en absoluto ingenua, es coherente"
- "Lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia"
- "En momentos como este, nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles"
- "La espiral de violencia que muchos dan por sentada es completamente inevitable"
- "El gobierno de España está con quien debe estar"
