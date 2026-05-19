El PP exige la comparecencia urgente de Sánchez por la imputación de Zapatero: "El tinglado se desmorona"

El Partido Popular ha exigido este martes la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación “por corrupción” del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, una situación que la formación considera de “extrema gravedad”.

Distintos dirigentes del PP reaccionaron en redes sociales después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordase investigar a Zapatero en el denominado ‘caso Plus Ultra’ por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros relacionados con la causa.

El primero en pronunciarse fue el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien afirmó que la investigación contra el expresidente supone un hecho de “gravedad extrema” y reclamó al Ejecutivo “explicaciones ya”.

“No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”, señaló el dirigente popular, que añadió: “El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”.

Tellado también ironizó con la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo publique una nueva carta pública y termine asegurando que “al tal Zapatero no lo conoce de nada”.

“Nunca un expresidente había sido imputado”

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, recordó las ocasiones en las que el PSOE definió a Zapatero como “el mejor expresidente que ha tenido este país” y “el mejor socialista”, para resumir después su valoración con una sola expresión: “La mafia”.

Muñoz subrayó además que se trata del “primer expresidente del Gobierno investigado” y afirmó que “el hombre que susurra e inspira a Sánchez hoy está imputado por corrupción”.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, aseguró que “todo se corrompe alrededor de Sánchez” y definió a Zapatero como “el mentor del sanchismo”. “¿Casualidad? ¿Tampoco le conoce Sánchez?”, preguntó.

Gamarra insistió en que “nunca un expresidente ha sido imputado” y reiteró la exigencia de explicaciones públicas por parte del Gobierno.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, acusó a Sánchez de haber convertido a Zapatero en “referente moral de la izquierda” mientras, según dijo, “alrededor de Plus Ultra corrían millones del dinero público”.

“Nunca un presidente del Gobierno había estado tan rodeado de corrupción, escándalos y presuntas tramas”, afirmó García, quien reclamó aclarar “quién sabía qué, quién se benefició y quién va a asumir responsabilidades”.

“Un cuarto de siglo corrompido”

En un comunicado, el PP aseguró que Zapatero “es la musa del sanchismo y esa musa está imputada por la Audiencia Nacional” y habló de “un cuarto de siglo de socialismo corrompido”.

La formación también cargó contra Pedro Sánchez, al que acusó de estar rodeado de “escándalos y presuntas tramas”, y sostuvo que la situación actual demuestra que “la corrupción no solo rodea a los que están sino también a los que estaban”.

Además, el partido defendió que “el honor de ser presidente del Gobierno es incompatible con la indecencia de tener el rango de conseguidor” y reclamó la comparecencia urgente de Sánchez para dar explicaciones públicas sobre el caso.