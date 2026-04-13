El PP presidirá en las Cortes de Castilla y León tras pactar con Vox

El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo "definitivo" para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León, con el objetivo de garantizar la "estabilidad" de la nueva Legislatura que comienza este martes. El pacto contempla que los 'populares' cedan la Vicepresidencia primera a Vox, con lo que pierden la mayoría en la Mesa, que se constituirá finalmente con dos miembros del PP, dos de Vox y dos del PSOE.

Según han informado a Europa Press fuentes de ambos partidos, el acuerdo contempla el apoyo a un procurador del PP como presidente del Parlamento autonómico, mientras que un representante de Vox asumirá la Vicepresidencia primera.

Con esta configuración, el órgano rector de la Cámara quedará compuesto por dos representantes del PP, dos de Vox y dos del PSOE, frente a la conformación inicial que correspondería por número de votos con tres miembros del PP, dos del PSOE y uno de Vox. Así, este reparto implica que los 'populares' pierden la mayoría en la Mesa de las Cortes.

Los dos partidos han subrayado que se trata de un acuerdo "firme y duradero" que sirve como paso previo para la formación de un Ejecutivo autonómico "útil y eficaz". Además, el pacto demuestra la "voluntad de entendimiento" para que la Comunidad cuente con un Gobierno que preste "servicios públicos de calidad", y, a su juicio, recoge el mandato otorgado por los ciudadanos en las elecciones del pasado 15 de marzo.

Además de la Presidencia y la Vicepresidencia Primera, el Partido Popular y Vox se quedarán dos de las tres Secretarías del órgano rector, mientras que el PSOE contará con la Vicepresidencia segunda y una Secretaría.

Ambas formaciones han insistido en el carácter "definitivo" de este entendimiento, enmarcado en la voluntad de "facilitar la gobernabilidad y asegurar el buen funcionamiento de la institución parlamentaria durante los próximos cuatro años".