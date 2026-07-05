El PP teme las “maniobras” del PSOE con el voto exterior

El PP de Alberto Núñez Feijóo teme que el voto exterior pueda mover escaños en las próximas elecciones generales si hay un gran aumento del censo con las nacionalizaciones que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la llamada “ley de nietos”. En las últimas cuatro elecciones autonómicas, el PP ganó en urna pero en el voto exterior quedó por delante el PSOE, si bien no cambió el reparto de diputados.

En Génova se niegan a hablar de “pucherazo” como apunta Vox pero creen que el PSOE de Sánchez está practicing “ingeniería electoral” para conseguir nuevos votantes a través de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática -conocida como “ley de nietos”- que otorga la nacionalidad española a descendientes de exiliados españoles.

El PP, que apunta a 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad española, considera que el voto exterior puede ser decisivo e incluso inclinar la balanza, no por su tamaño sino por dónde cae. El propio Alberto Núñez Feijóo apuntó hace unos días en esa dirección al señalar que están observando la capacidad que se deja el Gobierno para asignar la provincia cuando “el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar”.

Los populares consideran que en un sistema donde muchos escaños se reparten por márgenes estrechos, un censo exterior que crece de forma brusca, puede condicionar el resultado en circunscripciones concretas.

De hecho, los populares sostienen que en los últimos procesos electorales, ese voto exterior ha ido en sentido contrario al resultado en urna, dado que el PSOE cayó en los comicios de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, pero ganó en el voto exterior en todas ellas.

Así, en los comicios extremeños de diciembre de 2025, El PP obtuvo en urna el 43,18% y el PSOE el 25,72%. Sin embargo, en el voto exterior, ganó el PSOE, con el 35,9% frente al 27,6% del PP. En el caso de las elecciones de Aragón, en febrero de 2026, el PP logró el 34,26% en urna y el PSOE el 24,29% mientras que en el voto exterior, de nuevo venció el PSOE con 1.595 votos frente a los 1.030 del PP.

En las elecciones de Castill y León, en marzo, en urna el PP alcanzó el 35,47% y el PSOE el 30,74% mientras que en el voto exterior, el PSOE quedó por delante con 4.303 votos frente a los 3.281 del PP. Y en las andaluzas de mayo, la distancia es más extrema porque en urna el PP llegó al 41,6% frente al 22,7% del PSOE, casi 19 puntos, pero en el voto exterior ganó el PSOE, con 6.703 votos frente a los 6.307 del PP.

En Génova sostienen que hasta ahora, ese voto exterior no ha alterado el reparto de escaños, por el escaso número de votantes. Pero ese equilibrio es lo que está cambiando, aludiendo a la posibilidad de que ese censo exterior crezca a gran velocidad con las nacionalizaciones. “Lo que hoy no mueve un escaño, sobre un censo multiplicado, sí puede moverlo”, alertan en el PP, que piensan ya en la citas de 2027.