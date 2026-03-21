El PP votará a favor del decreto anticrisis si están todas sus medidas
ESCUDO SOCIAL
Estudian el texto del decreto anticrisis pero rechazan el de vivienda
El Partido Popular aconsejó al Gobierno no dar por hecho su apoyo en el Pleno del Congreso al decreto anticrisis que incluye rebajas fiscales para paliar los efectos de la guerra de Irán, porque, según señaló, solo votará a favor si se incorporan “todas” sus propuestas, según indicaron fuentes “populares”.
Ayer, el secretario general del PP, Miguel Tellado, confirmó que el Grupo Popular no respaldará el decreto ley “de izquierdas” sobre medidas de vivienda y analizará “con profundidad” qué hacer con el otro, que incluye rebajas fiscales en energía como consecuencia de la guerra de Irán, que calificó como “de derechas”. “Bienvenidos a la fachosfera”, ironizó Tellado, que subrayó que el PP quiere analizar cada medida del decreto anticrisis porque todo lo que procede de Pedro Sánchez y su Gobierno es “sospechoso de ser una emboscada”.
Fuentes del PP advirtieron que “el único voto favorable que el PP podía garantizar al Gobierno de España era a un decreto que incluyera todas y cada una de las medidas recogidas en la proposición no de ley registrada hace dos semanas” por el Grupo Popular, y que no incluyera “ninguna otra propuesta”. Indicaron que el texto del Ejecutivo no incluye “nada del IRPF”, y sin embargo “meten otros temas del escudo social”.
“Cualquier decreto que no incluya todas o que incluya alguna extra será analizado por la dirección nacional, pero nuestra posición se especificará en el momento oportuno”, indicaron las fuentes, que esperan revisar la letra pequeña del decreto cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fuentes del PP subrayaron que Sánchez “haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que apoyen el texto”. Los populares reiteraron que el Gobierno sabe cómo habría conseguido el “sí” del Grupo Popular y declinaron decir cuál será su voto el próximo jueves en el debate de convalidación en el Congreso.
En la propuesta presentada hace dos semanas por el PP figuran medidas como actualizar la tarifa del IRPF a la inflación, rebajar a la mitad los precios que gravan electricidad, gas, gasolina y diésel, un paquete de apoyo a la industria electrointensiva y la eliminación del impuesto de generación eléctrica, entre otras.
Junts, cerca de votar a favor el jueves
Junts se jactó hoy de que el Gobierno “ha comprado” todas sus rebajas fiscales dentro del paquete anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, y ya anticipa que esta aceptación es “una condición clave” para votar el jueves en el Congreso a favor del decreto centrado en asuntos económicos. En una nota de prensa, la formación liderada por Carles Puigdemont, aseguró que sus rebajas fiscales planteadas en una proposición no de ley registrada hace dos semanas “se han impuesto” para paliar los efectos de la guerra sobre la economía, especialmente en el ámbito energético y de los carburantes. Junts subraya que estas medidas son una “condición clave” para valorar un voto favorable a este real decreto ley y defiende que tienen un beneficio directo sobre la clase media y trabajadora, así como sobre el sistema productivo de Cataluña, “especialmente los autónomos, pequeñas empresas y sector del transporte”, además de señalar que también se han incorporado ayudas a las electrointensivas.
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