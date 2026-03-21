El PP votará a favor del decreto anticrisis si están todas sus medidas

El Partido Popular aconsejó al Gobierno no dar por hecho su apoyo en el Pleno del Congreso al decreto anticrisis que incluye rebajas fiscales para paliar los efectos de la guerra de Irán, porque, según señaló, solo votará a favor si se incorporan “todas” sus propuestas, según indicaron fuentes “populares”.

Ayer, el secretario general del PP, Miguel Tellado, confirmó que el Grupo Popular no respaldará el decreto ley “de izquierdas” sobre medidas de vivienda y analizará “con profundidad” qué hacer con el otro, que incluye rebajas fiscales en energía como consecuencia de la guerra de Irán, que calificó como “de derechas”. “Bienvenidos a la fachosfera”, ironizó Tellado, que subrayó que el PP quiere analizar cada medida del decreto anticrisis porque todo lo que procede de Pedro Sánchez y su Gobierno es “sospechoso de ser una emboscada”.

Fuentes del PP advirtieron que “el único voto favorable que el PP podía garantizar al Gobierno de España era a un decreto que incluyera todas y cada una de las medidas recogidas en la proposición no de ley registrada hace dos semanas” por el Grupo Popular, y que no incluyera “ninguna otra propuesta”. Indicaron que el texto del Ejecutivo no incluye “nada del IRPF”, y sin embargo “meten otros temas del escudo social”.

Indicaron que el texto del Ejecutivo no incluye “nada del IRPF” y, sin embargo, “meten otros temas del escudo social”

“Cualquier decreto que no incluya todas o que incluya alguna extra será analizado por la dirección nacional, pero nuestra posición se especificará en el momento oportuno”, indicaron las fuentes, que esperan revisar la letra pequeña del decreto cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes del PP subrayaron que Sánchez “haría bien en ir convenciendo a todos sus socios de investidura de que apoyen el texto”. Los populares reiteraron que el Gobierno sabe cómo habría conseguido el “sí” del Grupo Popular y declinaron decir cuál será su voto el próximo jueves en el debate de convalidación en el Congreso.

En la propuesta presentada hace dos semanas por el PP figuran medidas como actualizar la tarifa del IRPF a la inflación, rebajar a la mitad los precios que gravan electricidad, gas, gasolina y diésel, un paquete de apoyo a la industria electrointensiva y la eliminación del impuesto de generación eléctrica, entre otras.