Mientras desde Frente Amplio lo acusan de plagio, Pedro Sánchez concedió su primera entrevista a una revista del corazón, Lecturas. Se publicará mañana. Y el candidato habla de sus valores familiares, sus amigos y sus hijas, y dedica especial atención a su mujer, Begoña Gómez, de quien afirma: “No imagino mi vida sin Begoña”.

Sánchez, en la revista Lecturas. | Lecturas

Ayer, Sánchez ofreció un mitin en el Pabellón de la Feria de Albacete, sin García-Page, que estaba de viaje institucional. El PSOE busca conservar allí los dos diputados de 2023, que algunas proyecciones ponen en riesgo ante Vox. El candidato socialista llamó a una “remontada épica” el mismo día que su Consejo de Ministros aprobaba un SMI de 1.286 euros para 2027 y una subida del 4,5% a los funcionarios. Lo que se suma a las promesas de cuatro semanas pagadas al 100% para cuidar a hijos menores de 8 años y una “unión de amistad” en el Código Civil, además de un impuesto a los fondos que acumulan vivienda.

La pelea en la izquierda del tablero se recrudece. Ada Colau (Frente Amplio) dijo que le sorprende ver a Sánchez prometer en un mitin la prestación universal de 200 euros por hijo, que según ella él bloqueó durante la legislatura, y le pidió aprobarla antes del 29-N. El lunes, el ministro Pablo Bustinduy ya había denunciado una oposición férrea del PSOE a esa medida durante todo el mandato. Desde Frente Amplio describen la jugada como marketing político.

Colau, en un acto de Frente Amplio.

Feijóo, en Euskadi

Alberto Núñez Feijóo cambió su agenda para ir a Eibar y respaldar a Jon Echeverría, candidato por Gipuzkoa que denunció que le lanzaron petardos, huevos y piedras en Hernani. Allí afirmó que con todo lo que le separa de Vox, se siente más cerca de Abascal que de Otegi, y reprochó a Sánchez que no haya condenado públicamente la agresión. Mientras la izquierda compité por titulares, el líder popular apacigua la batalla con su socio más que probable. Por la tarde estaba prevista su intervención en Logroño, junto a Cuca Gamarra.

Feijóo y Jon Echeverría, ayer en Eibar. | Ignacio Unanue

Por su parte, Santiago Abascal siguió en las islas con un único eje. Desde Lanzarote habló de una “invasión migratoria intolerable”, especialmente en El Hierro, y culpó a Sánchez y a sus socios. Prometió expulsar a quienes entren de forma irregular y rechazó que repartir migrantes por España sea la solución. El lunes, en Tenerife, había acusado a Coalición Canaria de “complicidad” con ese reparto. El telón de fondo es la llegada de más de 10.000 personas a El Hierro en lo que va de noviembre.

Abascal prosiguió su periplo canario.

Desacuerdo en ERC

En Cataluña, en plena campaña, volvió a surgir la discrepancia entre Rufián y Junqueras. El líder y presidente, Oriol Junqueras, señaló que ERC no da por supuesto que el PP y Vox gobiernen tras las elecciones. Así se manifestó, cuando le preguntaron por la propuesta de su cabeza de lista al Congreso, Gabriel Rufián, de formar un gobierno de concentración en Cataluña si la derecha y la extrema derecha llegaban a la Moncloa. “No nos precipitemos”, respondió.

Rufián, ayer en Barcelona.

Mientras, la cabeza de lista de Junts, Míriam Nogueras, desafió a todos los candidatos catalanes a comprometerse por escrito a hablar “siempre” en catalán en el congreso español. Lo propuso a raíz de la “amenaza” del PP y Vox de prohibir su uso. Podemos -al que las encuestas empiezan a alejar del Congreso- presentó su programa con una rebaja del 40% de los alquileres por ley y la penalización de las horas extra no pagadas.