Podemos se presentará en todo el país tras el choque con Frente

Podemos presentará candidaturas propias en todo el territorio nacional de cara a las elecciones generales salvo en Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana, comunidades donde ha sellado acuerdos de coalición. El portavoz de la formación, Pablo Fernández, ha descartado este lunes en rueda de prensa que miembros de su organización concurran como independientes en las listas de Aragón y Baleares, rechazando formalmente los ofrecimientos de Chunta Aragonesista (CHA) y Ara Més, fuerzas que han suscrito alianzas electorales con Frente Amplio.

Fernández ha dado por cerrado el capítulo de las fallidas negociaciones para la unidad de la izquierda alternativa argumentando que "agua pasada no mueve molino", al tiempo que ha pedido disculpas a las bases progresistas por la mala imagen proyectada durante las últimas semanas. Según ha denunciado, a falta de una hora para el cierre del registro de coaliciones existía un preacuerdo perfilado en tierras aragonesas y baleares que terminó siendo "bloqueado" por la dirección de Frente Amplio. Una situación que ha contrapuesto a la entente alcanzada en Cataluña, donde Podemos ocupará los puestos seis y diez de la lista de ERC y la candidata a la Presidencia, Irene Montero, abrirá este sábado la campaña en Barcelona junto al cabeza de cartel republicano, Gabriel Rufián.

El dirigente ha reprochado a Frente Amplio haberse "cerrado en banda" a acuerdos multilaterales para optar por pactar candidaturas conjuntas al Senado con el PSOE. Al ser cuestionado sobre por qué su formación sí comparte listas a la Cámara Alta con los socialistas en Ibiza y Menorca, Fernández ha argumentado que responde a una "excepción" histórica de esos territorios insulares, subrayando que en el resto del Estado no habrá alianzas con la formación de Pedro Sánchez. En esta línea, ha reivindicado a Podemos como la única fuerza transformadora "autónoma" frente a los casos de corrupción, el gasto militar, la pérdida de poder adquisitivo y la crisis de la vivienda.

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Asimismo, la ejecutiva ha confirmado que el dirigente 'Tito' Morano ocupará el número dos en la lista de Madrid que lidera Irene Montero. En el ámbito programático, el partido articulará sus propuestas electorales en torno a la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales, la fijación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.800 euros y medidas de choque para abaratar los alquileres.