"Nos vemos la próxima temporada", el mensaje de una española tras abandonar el MV Hondius

Primeros mensajes de los españoles que estuvieron en el MV Hondius, foco del hantavirus.

Tras varios días aislados y navegando hacia Tenerife, el centenar de pasajeros y tripulantes del MV Hondius, foco del hantavirus, fueron ya evacuados rumbo a los hospitales de sus países para comenzar su periodo de aislamiento y cuarentena.

Algunos a través de sus redes sociales fueron contando cómo se encontraban y también las usaron para despedirse del crucero que en los próximos días va a poner rumbo a Países Bajos para ser desinfectado.

Los primeros mensajes fuera del barco por parte de los pasajeros no se hicieron esperar. Una de las primeras en hacerlo fue la valenciana, Aitana Forcen, quien estaba al frente de la expedición como guía.

La oceanógrafa valencia escribió en sus redes un mensaje de agradecimiento y despedida al Hondius hasta el próximo año. "Adiós, Hondius. Gracias. Nos vemos la próxima temporada", comentó Forcen en sus redes sociales bajo el usuario aitanaforcen. Ella era la persona encargada de cada día liderar la sesión de activación física que realizaban los pasajeros en el crucero tras tres semanas navegando sin tocar tierra.

Realizan "vida normal" el Gómez Ulla

Aitana Forcen, es una de las españolas que forma el grupo de 14 que el pasado domingo llegaron al Hospital Gómez Ulla para comenzar un proceso de aislamiento y cuarentena de al menos 42 días.

Todos los españoles se encuentran en una planta habilitada para ellos, totalmente aislados del resto de pacientes, y cada uno en una habitación con las máximas medidas de seguridad y prevención para evitar contagios.

De momento, todos son negativos y están siendo monitoreados por el equipo sanitario.

Forcen aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje desde su habitación este domingo, deseando buenas noches a todos acompañada de una foto con las vistas desde su habitación.

Los españoles como Forcen aislados en el Hospital Gómez Ulla se mantienen activos como pueden. Este lunes en sus redes sociales Forcen compartió una foto con el mensaje “haciendo lo que puedes, con lo que tienes”.

Este mensaje aparece junto a una imagen de unas gomas de resistencia para realizar trabajos de fuerza y mantenerse activos y en forma. Estos son algunos de los primeros mensajes que se han podido conocer por parte de algunos de los pasajeros evacuados del MV Hondius.