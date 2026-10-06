El PSOE afronta esta convocatoria señalado en varias causas judiciales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta las elecciones del próximo 29 de noviembre con el PSOE inmerso en causas judiciales como el caso Koldo y el caso Leire Díez, aunque sin una imputación formal. Además, para el día después de las urnas está prevista la declaración como investigadas en el caso Plus Ultra de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el que aseguró en varias ocasiones que mantiene la confianza. El calendario de los socialistas incluye algunas declaraciones judiciales de terceros en esas causa, mientras los investigadores continúan indagando en los gastos anticipados que el partido devolvía con dinero en efectivo y los pagos a la presunta trama que habría intentado desestabilizar causas que les afectan. Una de las declaraciones señaladas es la de la jueza Beatriz Biedma, a quien el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, citó para este jueves como perjudicada.

Biedma es la magistrada de los juzgados de Extremadura que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que denunció una supuesta campaña perpetrada por la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez, ambos imputados.

El PSOE también está bajo sospecha por otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que meses antes abrió pieza separada en el caso Koldo, que de momento continúa declarada secreta, respecto a sus pagos en metálico entre los años 2017 y 2024.

Por otra parte, Sánchez tiene en el caso Plus Ultra un frente más abierto al estar en el foco de la investigación si el expresidente Zapatero, principal imputado en la causa, intercedió a favor de la aerolínea para que el Gobierno le concediera 53 millones de euros de rescate en la pandemia a cambio de una comisión. Y Sánchez optó por anticipar casi un año la cita con las urnas después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera sentar en el banquillo a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, en un juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid y que no tiene fecha.