A Ceuta la dejaron sola

A lo largo de los ocho años que lleva en La Moncloa, Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras de su falta de empatía. Aconteció en ocasión de la tragedia provocada por la riada que arrasó Valencia -“Si necesitan ayuda, que la pidan”- y ha vuelto a suceder ahora tras la invasión sufrida por Ceuta. El 31 de julio tras condenar “la violación y el ataque a la integridad territorial de España”...- fueron sus palabras-, tras una estancia de poco más de dos horas, con miles de marroquíes merodeando por las calles y alterando la vida de la ciudad, se marchó de vacaciones a Canarias tres semanas. Un mes después ha vuelto a retratar esa falta de sensibilidad al anunciar que la multitud de jóvenes marroquíes -no menos de cinco mil- que siguen en la ciudad en lugar de ser devueltos a Marruecos -como, por cierto, aseguró José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores- van a permanecer en Ceuta convirtiendo el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), de provisional en permanente.

Una decisión cuyo peso recae sobre las espaldas de la población. A Ceuta la dejan sola. Margarita Robles, la ministra de Defensa, tras reconocer que se habían hecho las cosas mal, pidió disculpas a los ceutíes. De Pedro Sánchez todavía las están esperando.

Otro giro de estrategia sin ninguna explicación. Tras calificar la avalancha de invasión ahora habla de crisis humanitaria. Una decisión cuyo peso recae sobre las espaldas de la población. A Ceuta la dejan sola. Margarita Robles, la ministra de Defensa, tras reconocer que se habían hecho las cosas mal, pidió disculpas a los ceutíes. De Pedro Sánchez todavía las están esperando. Disculpas y una explicación plausible acerca de lo ocurrido porque todavía permanecen sin esclarecer algunas incógnitas que se deducen del cruce de versiones contradictorias entre Defensa e Interior sobre la autoría de la invasión.

En contra del relato que mantiene Pedro Sánchez, la desclasificación de los documentos del CNI apunta a que sus agentes avisaron con tiempo y margen para haber podido hacer frente al asalto. Frente a no pocas evidencias, la versión que mantiene la Moncloa sobre lo ocurrido está orientada a eludir la responsabilidad política por el gravísimo fallo de seguridad. Es probable que la aviesa gestión de la invasión sufrida por Ceuta sea la cuestión que acabe enmarcando el lugar que Pedro Sánchez ocupará en los libros de historia. Y, visto que los hechos han dado pie a la apertura de un proceso judicial, no cabe descartar que sean los tribunales quienes digan la última palabra.