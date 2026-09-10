Puente afirma que "la puta Renfe" no siempre tiene la culpa de las demoras en los trenes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que Renfe no siempre es responsable de las averías y paradas de los trenes en España. Durante una entrevista concedida a RNE, el titular del área ha lamentado la tendencia habitual de responsabilizar de forma sistemática a la compañía pública bajo el latiguillo informal de "la puta Renfe", argumentando que un elevado porcentaje de los problemas diarios se debe a factores externos a la infraestructura o a la propia operativa.

Para ilustrar su postura, Puente ha citado dos episodios recientes: la suspensión del tráfico de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un fuerte temporal en Cataluña que derribó una catenaria, y la parálisis de los talleres de Fuencarral (Madrid) debido a una fuga de gas provocada por obras ajenas al sector ferroviario. El ministro ha remarcado que el sistema ferroviario es "muy sensible", lo que provoca que cualquier contratiempo en el entorno afecte de inmediato a la circulación.

Asimismo, el responsable de Transportes ha cuestionado la sobreexposición mediática y política que sufren las incidencias en España frente a otros países o medios de transporte. Como contraposición, ha recordado el colapso puntual del espacio aéreo en Reino Unido, asegurando que un fallo de esa magnitud en el territorio nacional se habría atribuido directamente a su gestión política.