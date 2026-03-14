Gracias, votantes de Jácome, por vuestra gracia

Churchill, gran estadista y conocido por sus opiniones contundentes, comentó en una ocasión que la democracia era la menos mala de las formas de gobierno. La prueba de ello la tenemos en nuestra ciudad, donde, debido a la democracia y, en particular, a la decisión de los y las votantes de Jácome, que por alguna extraña razón decidieron apoyarle en su circo, ahora todos los vecinos de Ourense sufrimos las consecuencias de una gestión que está llevando a nuestra ciudad al borde del colapso. Servicios en precario, calles levantadas por doquier y las arcas municipales temblando, con un alcalde que pasa más tiempo en el Palacio de Justicia que en el edificio del Ayuntamiento.

Los votantes de Jácome deberían reflexionar sobre su papel en esta situación y entender que, en cierta medida, son cómplices de ella. Sus votos, regalados por resentimiento hacia otros partidos o por simple diversión ante las ocurrencias del alcalde, han derivado en la coyuntura actual. La jornada electoral es un acto de plena responsabilidad, donde el votante, en su sano juicio, tiene la capacidad de reflexión y decisión. Maldita la hora en que muchos y mucchas tomaron esa decisión. Los seguidores de Jácome, en su obstinación, quizá no se han dado cuenta del daño que han contribuido a generar.

Como ourensano, concretamente del barrio del Couto, sufro personalmente las consecuencias de la obra de la avenida de Portugal, no solo por la dificultad de circulación, sino también por el impacto económico en los comercios de la zona.

Si los votantes de Jácome fueran mínimamente empáticos, reconocerían su posible error y su responsabilidad en el estado actual de la ciudad. Tal vez, en un acto de humor negro, cabría proponer que los seguidores del actual regidor llevaran cosida a la ropa una gran “J” en alusión al alcalde, para que la sociedad pueda reconocerles y, si lo cree conveniente, hacerles reflexionar públicamente.

Para despedir esta carta, citaré al reconocido escritor e investigador británico David Yallop: “El éxito de un manipulador depende del grado de ignorancia de sus seguidores.”

Rubén Garrido Rivero

(Ourense)