Puente, sobre la investigación del accidente de Adamuz: "Tienen derecho a conocer toda la verdad"
PROTESTA MULTITUDINARIA
Apuntan a una “enfermedad crónica del ferrocarril” en una protesta ante el Ministerio de Transportes respecto al accidente de Adamuz
Los sindicatos presentes en Renfe se concentraron ante la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid, señalando que los recientes accidentes de tren “no pueden ser considerados como hechos aislados, sino como un síntoma más de la enfermedad crónica que sufre el ferrocarril”. El sindicato de maquinistas Semaf, CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario y Sindicato de Circulación Ferroviaria, todos ellos en los comités de empresa de Renfe o Adif, así como otras organizaciones como Alferro o USO, presentes en otras empresas que prestan servicios en el sector ferroviario, comenzaron la concentración a las 12.00 horas.
La secretaria general del sector ferroviario de CGT, Noelia Martín, culpó a los “políticos de uno u otro color” por los “años de externalización, prevaricación y troceo de lo público”, que considera que están degradando el servicio del ferrocarril. “Cuando se recorta en seguridad, el riesgo es real. Los recientes accidentes no pueden ser considerados como hechos aislados, sino como un síntoma más de la enfermedad crónica que sufre el ferrocarril”, añadió.
La concentración precede a la huelga que todos los sindicados convocaron en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero. Las movilizaciones afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Iryo y Ouigo, así como a otras empresas que operan en el sector como Serveo, que presta servicios a bordo, o Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail, que son empresas privadas de transporte de mercancías.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunirá con los sindicatos hoy por la mañana, con el objetivo de evitar la huelga. Así lo anunció ayer durante su intervención en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, convocada a iniciativa propia para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba). “Tan pronto los sindicatos han aceptado reunirse con el Ministerio, vamos a celebrar la primera reunión. En concreto, mañana por la mañana se celebrará la primera reunión en la que yo voy a participar”, avanzó.
Puente compromete máxima transparencia: “Tienen derecho a conocer toda la verdad”
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, trasladó el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento completo de lo sucedido en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona): “Los afectados tienen derecho a conocer la verdad y con ella podremos restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario”.
El ministro compareció, a petición propia, ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados para aportar la información disponible sobre ambos accidentes y explicar la situación que vive el servicio de Rodalies de Cataluña. Puente recalcó que “desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia”.
El ministro recordó también la “plena disposición” del Ministerio a colaborar con los órganos que están llevando a cabo las dos investigaciones en marcha: la CIAF, que investiga las causas del siniestro para establecer recomendaciones y reforzar la seguridad ferroviaria y el Juzgado que instruye la causa. Por último, respecto al restablecimiento del servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla-Málaga, el ministro detalló los trabajos que se están llevando a cabo para la recuperación de la infraestructura, aunque, según señaló, “aún no es posible facilitar una fecha para la restitución del servicio debido a las condiciones meteorológicas”.
La segunda parte de la comparecencia se centró en el accidente ferroviario de Gelida del 20 de enero, así como en la situación del servicio de Rodalies, disculpándose en primer lugar por la situación que están viviendo estos días los ciudadanos de Cataluña y recordando los problemas históricos que sufre la red catalana de Cercanías, tanto por su trazado -especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y agravado por este-, incidió, como por el déficit inversor de anteriores gobiernos, que asegura que se está viendo revertido en los últimos años.
