Puente, sobre la investigación del accidente de Adamuz: "Tienen derecho a conocer toda la verdad"

Los sindicatos presentes en Renfe se concentraron ante la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en Madrid, señalando que los recientes accidentes de tren “no pueden ser considerados como hechos aislados, sino como un síntoma más de la enfermedad crónica que sufre el ferrocarril”. El sindicato de maquinistas Semaf, CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario y Sindicato de Circulación Ferroviaria, todos ellos en los comités de empresa de Renfe o Adif, así como otras organizaciones como Alferro o USO, presentes en otras empresas que prestan servicios en el sector ferroviario, comenzaron la concentración a las 12.00 horas.

La secretaria general del sector ferroviario de CGT, Noelia Martín, culpó a los “políticos de uno u otro color” por los “años de externalización, prevaricación y troceo de lo público”, que considera que están degradando el servicio del ferrocarril. “Cuando se recorta en seguridad, el riesgo es real. Los recientes accidentes no pueden ser considerados como hechos aislados, sino como un síntoma más de la enfermedad crónica que sufre el ferrocarril”, añadió.

La concentración precede a la huelga que todos los sindicados convocaron en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero. Las movilizaciones afectarán a todos los trabajadores del sector, incluido el personal de Iryo y Ouigo, así como a otras empresas que operan en el sector como Serveo, que presta servicios a bordo, o Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail, que son empresas privadas de transporte de mercancías.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunirá con los sindicatos hoy por la mañana, con el objetivo de evitar la huelga. Así lo anunció ayer durante su intervención en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, convocada a iniciativa propia para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba). “Tan pronto los sindicatos han aceptado reunirse con el Ministerio, vamos a celebrar la primera reunión. En concreto, mañana por la mañana se celebrará la primera reunión en la que yo voy a participar”, avanzó.