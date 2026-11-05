Óscar Puente irá en la papeleta del PSOE por Valladolid y tacharlo no será voto nulo

El exministro Óscar Puente seguirá figurando al frente de la lista del PSOE al Congreso por Valladolid pese a haber renunciado a ser candidato, aunque si un elector tacha su nombre, el voto no se considerará nulo, según dictaminó la Junta Electoral Provincial. A instancias del PSOE, el organismo arbitral asume la renuncia de Óscar Puente como candidato a las elecciones del 29 de noviembre, pero desestima la petición de suprimir su nombre de la papeleta ya que la dimisión se produjo después de que la candidatura hubiera sido proclamada.

Según tiene dictaminado la Junta Electoral Central, la candidatura proclamada es inmodificable y, en el caso de renuncia posterior de un candidato, no ha lugar a imprimir una nueva papeleta. Este criterio se fundamenta en “la idea de que para la elecciones al Congreso no se votan nombres sino listas de nombres, y los escaños obtenidos se adjudican globalmente a las listas y su reparto se efectúa por orden de colocación”. Ahora bien, en caso de que un elector tache el nombre de Puente de su papeleta, la Junta Electoral provincial ordena trasladar a los presidentes de las mesas que ese voto no se considerará nulo al entender que esa tachadura “se limita a adecuar la papeleta a la realidad de la candidatura en el momento de la votación”.