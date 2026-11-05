José Luis Fernández Carnicero

José Luis Fernández Carnicero

Os lobos

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 06 nov 2026 - 00:45
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

“Mirade, eu mándovos como ovellas entre lobos; por tanto, sede prudentes como serpes e inocentes como pombas.” (Mateo 10:16)

Que importante é a actitude coas demais persoas no momento de predicar o Evanxeo! O mestre emprega dúas figuras para que todos poidamos entendelo: a serpe e a pomba. As palabra “prudente” pódese traducir por “astuto” e a de inocente por sinxelo. Se as separamos unha da outra as cousas cambian. Un inocente entre lobos ten os días contados sen prudencia necesaria. Por outra parte, unha actitude de astucia pode chegar a ser un problema de manipulación dos demáis. Como o contido da mensaxe era tan importante para os seres humanos, a forma de levalo tiña que estar chea de humildade e ao mesmo tempo, tiña que estar rodeada de sabiduría para poder penetrar nos corazóns das persoas. Os lobos representan os axentes do inimigo de Deus. Seguilo é moito máis fácil que obedecer a Deus, pero non trae unha vida abundante, e o futuro xa está perdido.

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