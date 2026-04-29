Reconocido el codo de tenista como enfermedad profesional de cajeras de supermercado

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha reconocido la epicondilitis, conocida popularmente como codo de tenista —lesión dolorosa por sobreuso de los tendones en la parte externa del codo—, como enfermedad profesional de cajeras de supermercado.

El fallo, con fecha de 24 de marzo de 2026, admite el recurso de una trabajadora contra Vego Supermercados (Eroski-Familia) y su mutua Fraternidad Muprespa, así como contra la Seguridad Social, y revoca la sentencia de un juzgado de A Coruña. Ahora cabe interponer recurso de casación contra este fallo.

La sentencia fija que “ha de concluirse” que el caso de incapacidad temporal de esta trabajadora “deriva de enfermedad profesional” debido a las tareas desempeñadas.

Además, apunta a una posible discriminación por razón de género, ya que el decreto de enfermedades profesionales incluye el codo de tenista en profesiones masculinizadas (como mecánicos o albañiles), pero no contempla la categoría de cajera, una profesión mayoritariamente feminizada.

La delegada de prevención de la CIG en Vego Supermercados (Eroski-Familia), Raquel López Reimúndez, señala que esta dolencia “es muy habitual en el sector” tras años de movimientos repetitivos y forzados en las cajas, sin medidas preventivas suficientes por parte de las empresas.

Por ello, la representante sindical destaca la “gran relevancia” de esta sentencia para el sector, compuesto principalmente por mujeres, que acumula dolencias derivadas de su trabajo y que “no son reconocidas como tales por las mutuas”.

La trabajadora demandante, Noelia Gerpe Meirás, ha valorado el fallo asegurando que “se reconoce lo que llevamos denunciando desde hace años en la CIG: las trabajadoras somos discriminadas hasta en la enfermedad”.