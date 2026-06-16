Récord: 900.000 migrantes ya solicitaron regularizarse en España

La regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno recibió 900.000 solicitudes a falta de dos semanas para que concluya el plazo, una cifra récord al superar las peticiones registradas en procesos anteriores. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisó que se trata de una cifra “todavía pendiente de filtrado” y advirtió de que “pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales”. Además, asegura que “el proceso se está desarrollando con total normalidad” y que ya se están remitiendo autorizaciones provisionales a quienes cumplen todos los requisitos.

Por su parte, Comisión Española de Ayuda al Refugiado sitúa el número de solicitudes en torno al millón, aunque también reconoce que puede haber expedientes duplicados. Su directora general, Mónica López, afirmó que “seguramente, en ese millón va a haber bastantes duplicados”, pero destacó que todavía quedan dos semanas para presentar solicitudes y que las cifras podrían seguir creciendo.

Según los datos que maneja Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), unas 300.000 solicitudes ya fueron admitidas a trámite, aproximadamente un 30% del total. No obstante, López reconoció que “hay un retraso” en la gestión de los expedientes y que “los 15 días de los que se hablaron en un primer momento, en la mayoría de los casos no se están cumpliendo”. La entidad atribuye esta situación a la “desinformación”, el “desconocimiento” inicial del procedimiento y la “escasez” de recursos disponibles.

Cear considera además que el número final de solicitudes podría ser superior al actual. “Probablemente serán más”, señaló López, quien explicó que muchas personas todavía están intentando obtener y legalizar la documentación exigida por las autoridades españolas. También apuntó que en los últimos días del plazo podría producirse un nuevo repunte de expedientes.

La organización pidió flexibilidad administrativa para evitar que los retrasos burocráticos dejen fuera del proceso a potenciales beneficiarios. En este sentido, plantea la posibilidad de ampliar plazos o adoptar medidas extraordinarias que garanticen el acceso efectivo a la regularización.

Respecto al impacto entre los solicitantes, López aseguró que “la gente lo vive con mucha angustia”, ya que se había generado la expectativa de que en apenas dos semanas todos recibirían un permiso provisional y eso no está ocurriendo en la mayoría de los casos. El proceso fue aprobado el 14 de abril.