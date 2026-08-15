Registradas 98 réplicas tras el terremoto de Granada, 13 de ellas sentidas por la población, una de magnitud 3,3

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. A 15 de agosto de 2026 en Granada (Andalucía, España)

Hasta el momento se han registrado 98 eventos tras el terremoto de este sábado en Granada, según la nota informativa emitida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). De ellos, 13 han sido sentidos por la población. La mayor de las réplicas ha tenido una magnitud de 3,3 y se ha producido unas cinco horas después del terremoto principal.

El organismo ha informado de que el terremoto se ha registrado a las 01:04:40 hora peninsular y ha tenido una magnitud de 4,8. El epicentro se ha situado al noreste de la localidad de Alhendín (Granada), a unos ocho kilómetros al suroeste de la ciudad de Granada. Todas las réplicas se han producido a profundidades muy superficiales, de menos de 10 km.

De acuerdo con los más de 10.000 cuestionarios recibidos por el IGN, el sismo se ha sentido en Andalucía central y oriental, así como en algunas localidades de la Región de Murcia, sur de Castilla-La Mancha e incluso de la Comunidad de Madrid. En este marco, los ciudadanos han reportado algunos daños no estructurales y caídas de objetos en varias construcciones dentro de la zona epicentral.

Según ha explicado el instituto, este terremoto se enmarca en la cuenca de Granada, en el sector central de las Béticas Orientales, que constituye una de las zonas con mayor actividad y peligrosidad sísmica de la Península. "En esta región han ocurrido varios terremotos históricos importantes destructivos, como el de 1884 en Arenas del Rey con intensidad 9-10 y el de 1431 al sur de Granada de intensidad 8-9", ha detallado.

De forma más reciente, ha destacado la serie sísmica que se registró entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 en el entorno de las localidades de Santa Fe y Atarfe (Granada). En ese momento se dieron más de 3.000 terremotos superficiales, seis de ellos de magnitudes entre 4 y 5, siendo la máxima de 4,5.