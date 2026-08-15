Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada durante la madrugada y deja numerosos daños materiales

Un terremoto de magnitud 5 sacudió la provincia de Granada a la 01:04 horas de este sábado, con epicentro en Alhendín, causando numerosos daños materiales y una noche de preocupación entre los vecinos del área metropolitana. No se han registrado víctimas, aunque algunas personas tuvieron que ser atendidas por crisis de ansiedad y decenas pasaron parte de la madrugada fuera de sus viviendas.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) cifró inicialmente la magnitud del seísmo en 4,8, aunque posteriormente elevó la medición hasta los 5 grados. El terremoto se produjo después de una jornada en la que ya se habían registrado otros movimientos sísmicos de menor intensidad en el área metropolitana de Granada, entre ellos uno de magnitud 3,7 con epicentro en La Zubia.

El temblor se dejó sentir ampliamente en Andalucía, con especial intensidad en diferentes puntos de la provincia de Granada, y también fue percibido en localidades de Jaén, Almería, Málaga y Córdoba. El servicio de emergencias 112 recibió más de 200 llamadas relacionadas con el seísmo.

Apenas seis minutos después del terremoto principal se registró una nueva sacudida de magnitud 2,6, con epicentro en Gójar. Durante la madrugada, el IGN contabilizó una quincena de terremotos de diferente intensidad en la Vega de Granada, en un episodio que mantuvo en alerta a numerosos vecinos.

Ante la situación, la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico. Muchos vecinos optaron por abandonar temporalmente sus viviendas por temor a nuevas réplicas y algunos municipios habilitaron instalaciones como polideportivos y campos de fútbol.

Los principales daños se concentraron en municipios del área metropolitana. En Armilla y Churriana se produjeron desprendimientos en fachadas, mientras que Huétor Vega sufrió problemas en el suministro eléctrico. Además, un edificio de Las Gabias fue desalojado de forma preventiva para evaluar su estado tras el terremoto.

Las autoridades han pedido a la población que mantenga la calma y extreme las precauciones, especialmente en las zonas afectadas. Entre las recomendaciones figura evitar acceder a edificios que presenten daños y mantenerse alejados de fachadas, cornisas, balcones o muros que puedan sufrir desprendimientos.