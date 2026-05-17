Los resultados de las elecciones en Andalucía 2026: El PP vence sin mayoría y necesita a Vox para gobernar, mientras el PSOE toca suelo

Los resultados en las Elecciones de Andalucía El PP gana las elecciones autonómicas en Andalucía y consigue 53 escaños. Esta cifra supone cinco menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.

Por su parte, el PSOE consigue 28 diputados --dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas--.

Vox repite como tercera fuerza y obtiene 15 escaños frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años.

Adelante Andalucía consigue la cuarta posición con ocho escaños, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra cinco diputados, los mismos que en la última legislatura.

Juanma Moreno ganó las elecciones andaluzas, pero perdió la mayoría absoluta y deberá negociar para mantenerse al frente de la Junta de Andalucía. La participación aumentó en siete puntos respecto a las elecciones de 2018 y los diferentes partidos conservaron posiciones, con pérdidas en el PP y el PSOE, y con la irrupción de Adelante Andalucía a la izquierda del PSOE.

El PP ganó los comicios empeorando ligeramente su porcentaje de voto y alcanzando 53 escaños, cinco menos que hace cuatro años. Los populares cedieron un diputado en Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga y Granada. Necesitarán, como en Extremadura y Aragón, del apoyo de Vox —desde dentro o fuera del Gobierno—.

El PSOE no consiguió frenar su caída desde que perdió el poder en 2018. María Jesús Montero obtuvo los peores resultados históricos de los socialistas, que son segunda fuerza con 28 escaños, pero apenas recortaron su distancia con los populares. Pierden dos diputados, en Huelva y Granada.

Vox mejoró sus resultados, aunque menos de lo esperado. Suma un escaño más, hasta alcanzar los 15 diputados, gracias al que gana en Huelva, donde supera el 15% de los votos. Mantiene además su fortaleza en Almería, circunscripción en la que se consolida como segunda fuerza con el 23% de los sufragios y reduce sensiblemente la distancia con el PP.

Cuarta fuerza

La sorpresa de la jornada fue Adelante Andalucía, donde Teresa Rodríguez reapareció ayer en apoyo de su líder, José Ignacio García. Los ex de Podemos alcanzaron 8 diputados, consolidándose como tercera fuerza en Cádiz y Sevilla, en ambas por delante de Vox. Adelante Andalucía podría haber rescatado parte del voto socialista y haber sido además uno de los partidos más beneficiados por el aumento de la participación.

La izquierda anticapitalista supera así a Por Andalucía, la coalición de IU, Sumar y Podemos, encabezada por Antonio Maíllo, que se queda con los 5 diputados que ya tenía, aunque pierde un punto y medio en porcentaje de voto.

Volverá a haber cinco grupos parlamentarios, con 68 diputados en la bancada de la derecha y 51 en la de la izquierda, con un ligero desplazamiento hacia la izquierda respecto a 2018, aunque insuficiente para que un PSOE muy debilitado e incapaz de rentabilizar el desgaste de dos mandatos de Moreno vuelva al poder que mantuvo entre 1982 y 2018.

Con el 97% del voto escrutado al cierre de esta edición, el PP había ganado en las ocho provincias, superando el 43% de los votos en Málaga, Jaén y Córdoba, y rozando los 1.700.000 sufragios, más de cien mil respecto a hace cuatro años. En cualquier caso, los populares bajaron punto y medio en porcentaje de apoyo.

En torno al millón

El PSOE superaba los 930.000 votos, también por encima de los 880.000 de las anteriores autonómicas, aunque perdiendo un 1,3% en el cómputo total de apoyos. En 2008, los socialistas llegaron a obtener más de 2 millones de votos.

Vox mejoraba su porcentaje de hace cuatro años y se acercaba al 14% en el conjunto de Andalucía, con una suma de 570.000 votos. Mientras, Adelante Andalucía se situaba cerca de los 400.000 votos, con un apoyo del 9,6% de los sufragios emitidos a partidos, todavía lejos de los mejores tiempos de Podemos y Teresa Rodríguez en la comunidad.

Por su parte, Antonio Maíllo superaba los 260.000 votos, pero cedía casi un punto de apoyo porcentual, dejando a Adelante Andalucía la cuarta posición política en la comunidad.

Participación final

La participación en las elecciones de Andalucía se dispara 7,64 puntos hasta el 52,16% a las seis de la tarde, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía con la información del 100% de las mesas comunicadas. La afluencia a las urnas sube en todas las provincias -especialmente en Granada, donde aumenta en 9 puntos- y en 762 municipios de los 785 de Andalucía.

Mayoría absoluta del PP en el sondeo

Al cierre de los colegios se conocía el pronóstico según el sondeo de Sigma 2 para Canal Sur que indicaba un reparto de diputados. Este indicador aseguraba que el Partido Popular volvería a imponerse con claridad en unas elecciones autonómicas andaluzas celebradas este domingo. La encuesta sitúa a la formación liderada por Juanma Moreno en una horquilla de entre 56 y 59 escaños, unos resultados que permitirían a los populares mantener la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, fijada en 55 diputados.

El PSOE, encabezado por María Jesús Montero, se consolidaría como segunda fuerza política, aunque volvería a registrar uno de sus peores resultados históricos en Andalucía. El sondeo le otorga entre 26 y 29 escaños, por debajo de los 30 obtenidos en la actual legislatura, reflejando las dificultades de los socialistas para recuperar terreno en una comunidad históricamente vinculada al partido.

Por su parte, Vox mantendría prácticamente intacta su representación parlamentaria, con una estimación de entre 13 y 15 diputados, cifras similares a los 14 escaños con los que cuenta actualmente. Mientras, en el espacio situado a la izquierda del PSOE, Por Andalucía lograría entre 5 y 6 representantes, consolidando su presencia en la Cámara autonómica.

Adelante Andalucía sería otra de las formaciones que mejoraría sus resultados respecto a la legislatura actual, pasando de los dos escaños actuales a una horquilla de entre 4 y 5 diputados, según la estimación publicada este domingo.

Parlamento de Andalucía

La composición del Parlamento de Andalucía se decide en unas elecciones autonómicas en las que los ciudadanos votan listas cerradas presentadas por los partidos en cada provincia. Estas candidaturas están encabezadas por un cabeza de lista, que actúa como principal referente de cada formación durante la campaña y suele concentrar la visibilidad política. En el caso de los principales partidos, estas listas están lideradas por figuras como Juanma Moreno por el Partido Popular, María Jesús Montero por el PSOE, Vox con sus distintos cabezas provinciales, así como Inma Nieto en Por Andalucía y Teresa Rodríguez en Adelante Andalucía.

En los comicios anteriores, el resultado situó al Partido Popular como primera fuerza política en Andalucía, consolidando su mayoría en el Parlamento autonómico. El PSOE quedó en segunda posición, seguido de Vox, mientras que las formaciones situadas a la izquierda socialista, como Por Andalucía y Adelante Andalucía, obtuvieron una representación más reducida.

Estos nuevos comicios se celebran tras una campaña electoral especialmente intensa, marcada por la celebración de dos debates en los que se abordaron algunos de los principales temas de actualidad política y social. Entre ellos destacaron los casos de presunta corrupción, el accidente ocurrido en Adamuz y la gestión de las mamografías dentro del sistema sanitario andaluz, asuntos que han centrado buena parte del debate público en las últimas semanas.