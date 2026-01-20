Los Reyes visitan Adamuz para mostrar su apoyo a las víctimas del accidente ferroviario

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita la zona cero del accidente sufrido entre dos trenes en Adamuz.

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, se desplazaron este martes a la localidad cordobesa de Adamuz para visitar la zona en la que el pasado domingo se produjo el grave accidente ferroviario que ha dejado al menos 41 fallecidos y más de un centenar de heridos. La tragedia ha motivado la declaración de tres días de luto oficial en todo el país.

Acompañados por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, los monarcas llegaron a la denominada zona cero en torno a las 12:30 horas. Allí saludaron a autoridades y a los efectivos de los distintos cuerpos de emergencia —Guardia Civil, UME, bomberos y personal sanitario— que continúan trabajando en la investigación de las causas del siniestro y en la atención a los afectados.

Durante su recorrido, los Reyes conversaron también con vecinos de Adamuz que acudieron a ayudar en los primeros momentos tras el accidente. Entre ellos, un joven de 16 años que fue de los primeros en llegar al lugar, cuya actuación fue reconocida por los monarcas.

Visita a los familiares y a los heridos en Córdoba

Tras su paso por Adamuz, Felipe VI y Letizia se trasladaron a la ciudad de Córdoba, donde tenían previsto visitar el Centro Cívico Poniente Sur. En este espacio se reunieron con familiares de las víctimas y desaparecidos, así como con los psicólogos y profesionales sanitarios que les prestan apoyo en unas horas marcadas por la incertidumbre y el dolor.

Posteriormente, los Reyes acudieron al Hospital Universitario Reina Sofía para interesarse por el estado de los heridos y trasladarles personalmente su apoyo. Según informó la Casa Real, la agenda oficial se desarrolló entre las 12:20 y las 14:50 horas.

Desde Zarzuela se ha subrayado que el Rey ha mantenido contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el presidente andaluz desde que se produjo el accidente. Los monarcas expresaron además públicamente su pésame a través de las redes sociales.

La visita a Córdoba obligó a modificar la agenda oficial de los Reyes, que adelantaron su regreso desde Atenas, donde asistían al funeral de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía. Como consecuencia, se suspendieron varios actos previstos para este martes, entre ellos la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

El accidente ferroviario de Adamuz, considerado el más grave de la última década en España, continúa bajo investigación mientras los equipos técnicos tratan de esclarecer las causas del descarrilamiento y la posterior colisión de dos trenes de alta velocidad.