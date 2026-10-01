Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla por primera vez desde 2007

Los Reyes Felipe VI y Letizia realizarán el próximo 13 de octubre su primera visita oficial a Ceuta y Melilla desde su proclamación en junio de 2014. El viaje, confirmado por fuentes de Zarzuela y del Gobierno, ha sido consensuado entre la Casa Real y el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. El desplazamiento se producirá dos meses y medio después de la crisis migratoria registrada a finales de julio, cuando se contabilizó la entrada masiva de más de 80.000 personas en la ciudad ceutí desde Marruecos.

Manteniendo encuentros de trabajo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el JEMAD. Durante una reciente cena de gala en el Palacio Real con el presidente francés, Emmanuel Macron, el monarca tildó de "inaceptable" lo sucedido y defendió que la vulneración de la frontera española afecta al conjunto de la Unión Europea. Respecto al contexto diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recalcado que la Jefatura del Estado "no tiene que pedir permiso a nadie" para desplazarse por territorio nacional.

Se trata de la primera presencia de la Monarquía en ambos enclaves en el norte de África en casi dos décadas. El único precedente bajo la actual Constitución se remonta al 6 y 7 de noviembre de 2007, cuando los reyes Juan Carlos I y Sofía visitaron ambas ciudades, un viaje que desató entonces una enérgica protesta diplomática por parte de Rabat, que incluyó la llamada a consultas de su embajador en Madrid. En esta ocasión, la concreción de la fecha definitiva se ha producido tras la celebración de los comicios parlamentarios en el reino alauí el pasado 23 de septiembre.