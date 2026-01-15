APELA A LA PRUDENCIA
Robles no descarta que España participe en una misión de vigilancia en Groenlandia
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado este jueves que España pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, pero ha apelado a la prudencia y ha pedido "no precipitar acontecimientos", en el marco de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese territorio.
Se trata de una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés en el que, por el momento, participan Francia, Suecia, Alemania y Noruega. Estos aliados anunciaron su participación tras el fracaso de las conversaciones del miércoles entre Trump y las autoridades danesas y groenlandesas, en las que el presidente estadounidense insistió en su pretensión de anexionarse la isla alegando razones de "seguridad" frente a China y Rusia.
Robles no ha descartado la participación de España en el ejercicio, cuya misión sería "reforzar la vigilancia" en Groenlandia, y ha deslizado que la decisión se tomará entre este jueves y el viernes porque hay contactos con los socios.
"Vamos a ver a lo largo de hoy y mañana por la mañana (...). Estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones", ha señalado la titular de Defensa en declaraciones a los medios en el Congreso.
En cualquier caso, ha subrayado que España está alineada con los demás aliados. "Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados e iremos viendo a lo largo del día de hoy", ha incidido, aunque ha pedido "prudencia, discreción y no precipitar acontecimientos".
Preguntada por si una eventual invasión estadounidense de Groenlandia significaría el fin de la OTAN, Robles lo ha rechazado. "No lo creo, sinceramente creo que es inaceptable y gravísimo (la anexión), pero no creo que estemos en ese supuesto", ha rematado.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también se ha referido a la situación de la isla en declaraciones a los medios antes de su entrada al Pleno del Congreso, donde comparece para informar sobre la posición de España respecto a Venezuela.
Albares ha defendido la importancia del diálogo, la diplomacia y el orden internacional basado en reglas para resolver "cualquier diferencia o sugerencia" sobre la seguridad en el Ártico, señalando que si algún aliado quiere plantear "dudas o matices" sobre la mejora de alguno de los flancos de la OTAN, "no hay ningún problema en discutirlo".
"Si hay nuevas amenazas para la seguridad o amenazas que se han reforzado", ha explicado, y como ejemplo ha citado a España, que impulsó la seguridad del flanco sur en el concepto estratégico aprobado en la cumbre de Madrid.
"Consideramos que había nuevas amenazas que podían potencialmente venir desde el flanco sur y que no estaban suficientemente recogidas", ha insistido, subrayando que el resto de aliados lo entendieron y que ese flanco quedó reforzado.
En este contexto, Albares ha recordado que los groenlandeses rechazan una eventual intervención estadounidense y han dejado claro que desean seguir siendo un Estado asociado a Dinamarca. "Por lo tanto, nuestra solidaridad con Dinamarca y con su integridad territorial", ha señalado, calificando de "impensable" la posibilidad de que Donald Trump se anexe la isla.
