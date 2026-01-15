Dinamarca y EEUU no llegan a un acuerdo sobre Groenlandia

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, anunció ayer la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una “solución común” a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca que finalizó sin un acuerdo.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar una solución común. En nuestra opinión, el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las ‘líneas rojas’ de Dinamarca”, explicó en declaraciones a la prensa.

El ministro, que catalogó de “franca” y “constructiva” las discusiones en la Casa Blanca, detalló que el grupo se reunirá “en cuestión de semanas”. “Nuestro objetivo (con la reunión) era llegar a un entendimiento común e iniciar un trabajo más profundo para lograr resultados”, señaló.

Asimismo, subrayó que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia puede garantizarse dentro del marco actual. “Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial de Dinamarca ni el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables”, aseveró.

El jefe de la diplomacia danesa reiteró varias veces durante la rueda de prensa que el encuentro transcurrió en una “atmósfera constructiva”. “Hemos tenido la oportunidad de desafiar la narrativa presentada por el presidente estadounidense”, indicó, reconociendo que no lograron cambiar la postura de la Administración de Donald Trump que, tal y como anunció cadena NBC News, está dispuesta a pagar por la isla más grande del mundo 700.000 millones de dólares.

Nueva situación

Por otro lado, señaló que existe una “nueva situación de seguridad en el Ártico”, si bien dejó claro que fue decisión de Estados Unidos reducir drásticamente el número de su personal militar destinado a Groenlandia con el paso de los años.

A la reunión acudió, además de Lokke Rasmussen, la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Por su parte, Motzfeldt explicó tras la reunión que el encuentro sirvió para “poder hablar y abordar diferencias”. “Es de interés para todos encontrar un equilibrio adecuado”, expresó, instando a fortalecer la cooperación entre los diversos actores como aliados.

Trump insiste en la necesidad del escudo “Cúpula Dorada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que el control de Groenlandia por parte de Washington “es vital para la ‘Cúpula Dorada’ que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la ‘Cúpula de Hierro’ de Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.

“Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional”, indicó en un mensaje en redes sociales, donde recalcó que “la OTAN sería mucho más formidable y efectiva con Groenlandia en manos de Estados Unidos”, a pesar de que la isla es parte soberana de Dinamarca, ya miembro de la Alianza.

Así, subrayó que “la OTAN debería liderar el camino” para que Estados Unidos anexione el territorio y ha hecho hincapié en que, si no es así, “Rusia o China lo harán, algo que no va a pasar”.

“Militarmente, sin el enorme poder de Estados Unidos, mucho del cual levanté durante mi primer mandato y que ahora llevo a un nivel nuevo y aún más alto, la OTAN no sería una fuerza efectiva o disuasoria. Ni de lejos”, arguyó. “Ellos lo saben y también lo sé yo”, añadió.

Por ello, el inquilino de la Casa Blanca manifestó durante la jornada de ayer que una solución que no implique la anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos es inaceptable, ante el rechazo de las autoridades de la isla y de Dinamarca a que el país norteamericano se haga con el control efectivo del territorio, a pesar de las reiteradas amenazas de Trump.

Robles pide a la UE “reaccionar” ante Donald Trump

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reclamó ayer a la Unión Europea (UE) que “reaccione” ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Groenlandia, al tiempo que advirtió de que hay instrumentos jurídicos para proteger a ese territorio. “La UE no puede ser un actor secundario”, consideró. En declaraciones a los medios en el Cuartel General del Ejército de Tierra, Robles hizo hincapié en que una acción estadounidense en suelo groenlandés “vulneraría el ordenamiento jurídico internacional” como la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y consideró que la situación requiere que la UE muestre “liderazgo”. “España entiende que ese liderazgo tiene que hacerse presente”, recalcó.