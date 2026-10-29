Rueda pone recursos de Galicia a disposición de los afectados por el accidente de Urda, Todelo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, trasladó este miércoles su pesar y solidaridad a las víctimas del accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) y ofreció los medios de Galicia para colaborar en las tareas de emergencia. El mandatario autonómico aseguró que el Gobierno gallego estaba dispuesto a prestar toda la ayuda que fuese necesaria.

Rueda explicó en Vigo y también en As Pontes, tras participar allí en un acto de presentación de la nueva planta de producción de vehículos militares de Indra, que la Xunta ya se había puesto en contacto con Castilla-La Mancha y con el Gobierno central para ofrecer los recursos autonómicos en función de sus necesidades.

“Todo es muy reciente. Se está estableciendo la coordinación, pero, por supuesto, todos los medios de Galicia están a disposición”, afirmó. El presidente insistió en que la prioridad debía ser atender a las personas afectadas y facilitar el trabajo de los equipos de rescate. “Lo que importa en estos momentos es centrarse en las tareas de rescate, actuar con la mayor rapidez posible, salvar el mayor número de vidas y auxiliar a las víctimas”, señaló.

El titular del Ejecutivo gallego trasladó también “el pesar de toda Galicia” a las personas afectadas y a sus familias, además de expresar su apoyo a los servicios de emergencia, que afrontaban, según indicó, un escenario que requería toda su experiencia y dedicación.

Rueda reconoció que las noticias del accidente habían ensombrecido la jornada, que había comenzado con la presentación del proyecto industrial de Indra. En un mensaje publicado en la red social X, manifestó su “preocupación” por el siniestro y envió su pésame a los familiares de las víctimas.

El presidente recordó también el accidente de Angrois, ocurrido en 2013 a la entrada de Santiago, en el que murieron 80 personas. “Cada vez que vuelven a suceder este tipo de accidentes, todas aquellas imágenes regresan a nuestra memoria”, afirmó. Rueda añadió que Galicia se sentía especialmente identificada con las personas afectadas porque había vivido aquella tragedia y había recibido entonces la solidaridad. Sobre las causas del siniestro de Toledo, pidió esperar a que avanzasen las tareas de rescate. “Más adelante ya llegará el momento de conocer las causas y saber qué pasó”, concluyó.