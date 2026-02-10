Sumar, IU, Comunes y Más Madrid lanzarán una nueva confluencia para las elecciones generales

Movimiento Sumar, Comunes, Izquierda Unida y Más Madrid mostrarán públicamente su voluntad de confluir en una nueva coalición para las próximas elecciones generales en un acto que se celebrará el 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Las cuatro formaciones, que integran el socio minoritario del Gobierno de coalición, han intensificado su colaboración en los últimos meses y han trabajado de forma discreta para relanzar el espacio político a la izquierda del PSOE durante el primer trimestre de 2026. El evento del día 21 supondrá el pistoletazo de salida de este nuevo proyecto, aunque todavía quedan aspectos por concretar, como los dirigentes que intervendrán en el acto.

Las organizaciones coinciden en que la futura alianza debe construirse sobre la horizontalidad, la cooperación fraterna y el respeto a la autonomía de cada partido. Su objetivo es levantar un espacio “sólido y confiable a lo largo del tiempo”, que vaya más allá del ámbito electoral y contribuya a activar una movilización social progresista.

Según trasladan las cuatro formaciones, el acto será una “puesta de largo” y una invitación abierta a otras fuerzas políticas y sociales, basada en la generosidad, la pluralidad y el acuerdo. En esta primera fase, la prioridad será definir las pautas programáticas y la voluntad política de la confluencia, dejando para más adelante el debate sobre la marca electoral y los liderazgos.

El encuentro tendrá lugar tres días después de un acto impulsado por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda, en un contexto de debate más amplio sobre la reconfiguración del espacio progresista en España.