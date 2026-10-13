Felipe VI proclama que "Ceuta es España" tras un baño de masas en la ciudad autónoma

La cara y la cruz. Si hace dos meses y medio, coincidiendo con la avalancha migratoria que sufrió Ceuta, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue recibido entre insultos y abucheos, hoy los reyes de España se han desplazado al territorio autónomo para recoger el cariño de los caballas en forma de agradecimiento por su visita.

La reina Letizia en Ceuta | Casa Real

Han sido miles de ceutíes los que han atestado la plaza de África y sus alrededores para presenciar la llegada de Felipe VI y Letizia, a quienes han agasajado con banderas de España y pancartas con mensajes como "Bienvenidos a vuestra casa" o "Gracias por venir". Aplausos, vítores y cánticos para reivindicar su españolidad se fundían con el repicar de las campanas para saludar a la familia real, que ha estado acompañada en todo momento por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Además de saludar a los ciudadanos durante el paseo hasta el Palacio de la Asamblea, los monarcas no han dudado en dejarse ver una vez más desde el balcón del edificio institucional, donde posteriormente mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la sociedad civil ceutí. Al término del encuentro, camino al Parador en el que se alojan, también entraron en el santuario de Santa María de África, patrona de la ciudad.

La reina Letizia en Ceuta | Casa Real

Entre los actos que tienen previsto está la visita al colegio público Vicente Aleixandre, un centro con 21 profesores para 141 alumnos de entre tres y doce años, de los que el 69% profesa la religión islámica, el 27% la católica y el 4% recibe atención educativa. Precisamente, la vuelta al cole en Ceuta constituyó uno de los momentos más delicados desde la crisis migratoria, dadas las numerosas denuncias sobre la inseguridad de los menores.

Más tarde, asistirán a un acto ecuménico con representantes de las cuatro confesiones que conviven en Ceuta —cristiana, musulmana, judía e hindú— que se celebrará en el cementerio Sidi Embarek en recuerdo de los migrantes fallecidos los días 30 y 31 de julio, unas 140 personas. Su agenda concluirá con un encuentro en el centro de la ciudad con la sociedad ceutí en la que los Reyes tendrán ocasión de departir con los asistentes; y, tras pernoctar en la ciudad autónoma, se desplazarán a Melilla para una agenda similar.

"Ceuta es España"

A las puertas del Parador, el rey ha pronunciado una declaración en la que ha reiterado en varias ocasiones que "Ceuta es España", al igual que Melilla, y que "la soberanía y la integridad territorial no son negociables, son indiscutibles".

El rey Felipe VI en Ceuta | Casa Real

Después de censurar el episodio de "violación" de las fronteras españolas y europeas, Felipe VI ha apelado a la "solidaridad" de los socios comunitarios y también al "respeto" por parte de Marruecos. De hecho, al reino alauí le ha reclamado que reciba a sus ciudadanos "lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos", y a esas personas —para las que ha pedido "humanidad" y un trato "digno"— les ha requerido que se adecúen a las normas de convivencia de España.

Hace casi 20 años de la última visita real

Hay que remontarse a 2007 para recordar la última visita que los reyes hicieron a Ceuta y Melilla. Juan Carlos I, entonces jefe de Estado, visitó las dos ciudades autónomas en compañía de Sofía, y aquel primer viaje en más de setenta años derivó en una crisis diplomática con Marruecos.

En vísperas de esta nueva visita, el rey marroquí, Mohamed VI, ya dejó claro que no aceptaría "presión, amenaza ni chantaje" desde España y denunció la "instrumentalización" de la crisis migratoria sucedida en verano.