Salomé Pradas, exconsejera de Justicia Valenciana: “Si hubiera sabido lo de la comida, llamo a Mazón más veces”

La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, habla con la presidenta de Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa María Álvarez a su salida del juzgado.

Salomés Pradas, exconsejera de Justicia e Interior de la Comunitat Valenciana y principal investigada de la Dana declaró que desconocía que Mazón tuviera una comida en El Ventorro el 29 de octubre de 2024 y de haberlo sabido “le llamo más veces”, en el careo que mantuvo este lunes con el que fuera exjefe del gabinete del expresident, José Manuel Cuenca.

Desde primera hora Pradas y Cuenca se vieron las caras en el juzgado de Catarroja, donde la exconsellera declaró que desconocía que Mazón tuviera una comida en El Ventorro el 29 de octubre de 2024 y de haberlo sabido “le llamo más veces”.

También declaró por primera vez que el expresident debía conocer el posible confinamiento a la población y que Mazón “se entrometió” en dicha medida.

Cuenca ha negado esta afirmación que contradice los whatsapp enviados por el propio Cuenca a Pradas donde le dice “Salo, de confinar nada, por favor”. La propia Pradas afirmó que en estos mensajes de Cuenca vio un "intento de persuasión" para que no se llevara a cabo la medida.

La exconsellera ha insistido en que Cuenca afirmaba que confinar una provincia era una "barbaridad" y que prefería "zonificar" ese confinamiento.

Pradas pide a las víctimas una reunión

A su salida del juzgado de Catarroja y tras atender a la prensa, Salomé Pradas se dirigió a las víctimas presentes en las afueras del recinto para pedirles una reunión.

En concreto, Pradas se ha acercado a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana, a quien le ha dicho que "algún día" le gustaría hablar con ellas. "Rosa, ¿hablamos? ¿quieres hablar conmigo?", a lo que ella ha aceptado: "Rosa, hablamos. Quedamos en eso", le ha indicado la exconsellera a una de las representantes de la víctimas.

Otra víctima le pedía en ese momento que hablase en el juzgado, que es dónde debía hacerlo, a lo que ha contestado: "Ya lo he hecho. He dicho la verdad. Yo he dicho siempre la verdad. Hoy he querido contarlo todo y lo he contado todo".

Y ha añadido: "Yo estoy todos los días con vosotros, créeme Rosa", al tiempo que ha insistido: "Quiero que sepáis que hoy he hablado mucho más de lo que se decía, de muchas más cosas de lo que era el objeto del careo y lo he hecho por vosotros, lo he aportado por vosotros. Necesito que me escuchéis vosotros también", les ha pedido.

Por su parte las víctimas consideran que es una acción derivada de verse cerca de ser condenada y que quiere limpiar su imagen.

“Si nosotros nos reunimos, será porque pensemos que va a ser beneficioso para la causa y para las familias, pero nunca con un cálculo político como es el caso de ellos", expresó Rosa Álvarez.