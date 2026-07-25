Hasta diez localidades continúan desalojadas y tres confinadas en Madrid por los incendios

Una persona observa la evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid

Los incendios en la Comunidad de Madrid continúan activos y han provocado el desalojo de población en diez localidades y el confinamiento en tres, según han informado este sábado fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Madrid.

Las localidades desalojadas son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo, mientras que los confinamientos se han realizado en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

Además, hay cortes y restricción a vehículos de emergencia en las carreteras M-501, M-507, M-512 y M-533.

La Delegación del Gobierno en Madrid señala que la intensidad del fuego ha bajado "mucho" durante la noche de este viernes, si bien se espera un escenario meteorológico "especialmente complejo" para este sábado.

"El cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura) ha beneficiado mucho la lucha contra los incendios forestales, que han avanzado poco y bajado intensidad", apunta en una publicación en X.

Por otra parte, desde el servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han destacado esta mañana que los servicios de extinción han trabajado "con intensidad" en el incendio forestal de la sierra oeste para aprovechar las "favorables" condiciones meteorológicas de la noche.

"El fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por el régimen de vientos que se den en las próximas horas", añaden en otra publicación en la red social.