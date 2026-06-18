POSIBLE ADELANTO ELECTORAL
Sánchez abre la puerta a elecciones anticipadas si fracasan los Presupuestos de 2027
POSIBLE ADELANTO ELECTORAL
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado abierta la posibilidad de un adelanto electoral si el Congreso no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027.
“Si se tienen que tomar decisiones, las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis”, ha señalado a los medios a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, en referencia al escenario de una posible falta de apoyos parlamentarios.
Desde el Ejecutivo insisten en que el Gobierno presentará el proyecto de cuentas públicas y tratará de negociar su aprobación con los distintos grupos, en un contexto en el que socios como el PNV han pedido que, si no hay acuerdo, se acuda a las urnas.
Fuentes de Moncloa matizan que, en caso de producirse, se trataría de un adelanto “técnico” de pocos meses, ya que la legislatura concluye en julio de 2027 y descartan un escenario electoral en 2026.
El jefe del Ejecutivo ha subrayado además que su intención es agotar el proceso parlamentario: “Los presupuestos los vamos a presentar”, ha afirmado, apelando a la “responsabilidad” de los grupos para facilitar su aprobación.
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