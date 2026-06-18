Sánchez confirma contactos con Zapatero tras su imputación y le traslada su respaldo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la sesión de control al Gobierno este miércoles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que ha mantenido contacto con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “durante todos estos días” desde su imputación y ha querido trasladarle públicamente su “respaldo”, “empatía” y “confianza en su inocencia”.

A su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha explicado que ha hablado con Zapatero de forma continuada y que el exmandatario socialista le ha reiterado su tranquilidad y su confianza en poder aclarar su situación ante la Justicia.

“Respaldo a José Luis. Le he trasladado mi ánimo personal y mi confianza en su inocencia”, ha señalado el jefe del Ejecutivo, que ha evitado entrar en el contenido detallado de las conversaciones.

El líder del Ejecutivo ha subrayado que tanto el expresidente como su entorno deben contar con la presunción de inocencia y el respeto al Estado de Derecho, insistiendo en que el PSOE mantiene su apoyo a Zapatero mientras avanza el procedimiento judicial.

Regalos institucionales y marco legal

Preguntado por los regalos recibidos por antiguos presidentes del Gobierno, Sánchez ha restado importancia al asunto al señalar que es una práctica habitual en el ámbito de la representación institucional.

“Todos los presidentes del Gobierno hemos recibido regalos”, ha afirmado, precisando que en muchos casos responden a la diplomacia y a las relaciones entre Estados.

No obstante, ha destacado que en la actualidad este tipo de situaciones están “reguladas y legisladas”, en contraste con etapas anteriores, y ha insistido en que la normativa vigente ofrece mayor transparencia y control.

El presidente ha evitado pronunciarse sobre las joyas intervenidas en el marco de la investigación, así como sobre los detalles del caso, limitándose a expresar su respeto al procedimiento judicial y a la presunción de inocencia de todas las partes implicadas.