Sánchez atiende “lo urgente”, y los presupuestos no lo son

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigió “responsabilidad” a todos los grupos parlamentarios para sacar adelante un paquete de medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto en Irán sobre la economía española.

En declaraciones en Bruselas, a su llegada ayer al Consejo Europeo, subrayó la “gravedad del momento” y la necesidad de aprobar de forma inmediata un real decreto ley que aporte certidumbre a hogares, empresas, trabajadores y al conjunto de la economía.

Sánchez insistió en que el Ejecutivo está centrado en lo “urgente e importante”, dejando en segundo plano la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), inicialmente prevista para marzo. Y explicó que el Consejo de Ministros extraordinario de hoy será el encargado de aprobar las medidas y que más adelante se abordará el debate presupuestario.

Estar a la altura

El presidente reclamó a los grupos parlamentarios y al propio Gobierno que estén “a la altura” de lo que demanda la ciudadanía en un contexto que ha descrito como una crisis internacional en escalada. Y advirtió de que el conflicto en Irán forma parte de un escenario global de tensiones crecientes que exige respuestas rápidas y coordinadas. Su vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también indicó que el Gobierno va a retrasar la presentación del proyecto de PGE que había prometido aprobar en el primer trimestre del año

el lado correcto

Sánchez ha defendido que España “está en el lado correcto de la historia” y comparó la situación actual con otras crisis recientes, como la pandemia de la covid-19 o la guerra de Ucrania, destacando que en todos esos episodios el Gobierno movilizó recursos públicos para proteger la economía y la sociedad.

El paquete de medidas incluirá, según avanzó el presidente, actuaciones de carácter coyuntural para apoyar a los sectores más afectados por la crisis, así como reformas estructurales ligadas a la transición energética. También subrayó que esta estrategia energética ha permitido a España contener los precios de la electricidad, situándolos en niveles muy inferiores a los de otras grandes economías de la zona euro.

En este sentido, puso como ejemplo el precio reciente del megavatio hora, que atribuye a la apuesta por las energías renovables y a una política energética sostenida durante los últimos años. Para Sánchez, esta orientación “es clave para garantizar estabilidad económica y protección social”.

Por su parte, Montero destacó que el Gobierno haya sido capaz “de desarrollar sus iniciativas políticas más importantes y de gestionar diversas crisis” con los presupuestos prorrogados.

Feijóo responde y dice que la excusa de la guerra de Irán “no se la cree ni el presidente”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer (también desde Bruselas) que la ausencia de presupuestos demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez es un “zombi político” y sostuvo que, ante su debilidad parlamentaria, lo “lógico” sería convocar elecciones generales.

Tras participar en la reunión del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo, Feijóo acusó al Ejecutivo de “incumplir la obligación constitucional de presentar Presupuestos en la Cámara”. Ha asegurado que existe un “fallo multiorgánico continuado desde el año 23 hasta el año 26” porque el Gobierno “no gobierna porque no tiene mayoría en el Parlamento” ni capacidad para aprobar cuentas.

El líder popular ha señalado además que el Gobierno sufrió recientemente una “doble derrota” en el Congreso en votaciones sobre política migratoria y medidas ante la crisis internacional, lo que, a su juicio, evidencia su debilidad parlamentaria.

Feijóo ha criticado que el Ejecutivo no pueda aprobar leyes ni presupuestos ni presentar una política exterior y de defensa coherente, ya que “ni siquiera sus socios están de acuerdo con ella”. En este contexto, ha sostenido que el Gobierno de Sánchez “ocupa el poder, pero no gobierna”, lo que considera una “falta de respeto a la inteligencia de los españoles”.

Finalmente, ha rechazado la justificación del Ejecutivo sobre el retraso presupuestario, afirmando que atribuirlo a la crisis en Irán “no se lo cree ni el propio presidente” y ha pedido a Sánchez no olvidar que la ciudadanía es “inteligente”. “En España no hay un Gobierno que gobierne, hay un Gobierno que ocupa el gobierno, pero no gobierna. Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles”, sostuvo Feijóo.

También criticó que un Estado miembro de la UE no puede “intentar utilizar un enfrentamiento unilateral contra la administración norteamericana para buscar unos votos en su país”, y subrayó que “las naciones han de estar por encima siempre de los líderes”.

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