Gabriel Rufián e Irene Montero exploran una candidatura conjunta de izquierdas para las próximas generales

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, han iniciado contactos para explorar una posible candidatura conjunta de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales.

Según ha avanzado el programa Mañaneros 360 de TVE, ambos dirigentes participarán en un acto el próximo 9 de abril en Barcelona, junto al exdiputado Xavier Domènech, bajo el título “¿Qué hay que hacer?”, donde expondrán su propuesta de nuevo frente político.

Llamamiento a la unidad

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Rufián, que desde hace semanas advierte del riesgo de que el espacio político a la izquierda del PSOE pierda relevancia si concurren divididos a las elecciones.

El dirigente republicano ha defendido la necesidad de una estrategia común para optimizar el voto y frenar el crecimiento de fuerzas como Vox.