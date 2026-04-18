Sánchez lanza en Barcelona su mensaje más duro contra el discurso migratorio de la derecha: “España no será madre de la xenofobia”

Pedro Sánchez, durante su encuentro en Barcelona con los líderes de Colombia, Uruguay, Barbados y Sudáfrica en el marco de la cumbre progresista en defensa de la democracia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este sábado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, un encuentro internacional que ha reunido a líderes progresistas de Europa, América Latina y África en torno a la defensa del multilateralismo y el fortalecimiento de las democracias.

En la clausura del acto, Sánchez ha vuelto a cargar contra el discurso migratorio de la derecha y la ultraderecha, reivindicando el papel de España como país de acogida: “España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia”. El presidente ha defendido además la necesidad de seguir impulsando políticas de regularización de migrantes y ha advertido del auge global de los discursos de odio y exclusión.

La jornada ha estado marcada también por el refuerzo de las relaciones internacionales del Ejecutivo. En paralelo a la cumbre, Sánchez ha mantenido encuentros con distintos líderes progresistas, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, con quienes ha compartido su visión sobre la defensa del multilateralismo y la cooperación global.

Especial relevancia ha tenido su reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien ha abordado la situación global y el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y México. Según ha trasladado el propio Sánchez en redes sociales, ambos líderes han constatado una “gran sintonía” para estrechar los lazos culturales, económicos y sociales, en un momento de acercamiento diplomático entre ambos países.

Además, el presidente ha celebrado que México vaya a acoger la próxima reunión de la Cumbre en Defensa de la Democracia, un gesto que, según ha destacado, refuerza la cooperación internacional en un contexto global de creciente polarización política.