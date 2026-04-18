Claudia Sheinbaum, presidenta de México: "No hay crisis diplomática con España. Nunca la ha habido”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró este sábado, 18 de abril, que "nunca hubo" una crisis diplomática con España tras la petición de disculpas por la Conquista, y que lo importante es reconocer "la fuerza de los pueblos originarios" para México.

Claudia Sheinbaum realizó estas declaraciones a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, tras la carta que envió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al Rey Felipe VI exigiéndole una disculpa por los excesos durante la Conquista de América, en el siglo XVI.

"No hay crisis diplomática. Nunca la ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", fue su respuesta al ser preguntada si da por concluido el choque con España.

Este es el primer viaje de Sheinbaum a Europa desde que es presidenta y se produce después de varios gestos de acercamiento entre ambos países, primero del ministro de Exteriores José Manuel Albares y después del Rey, que recientemente reconoció "mucho abuso" tras la llegada de los españoles al continente americano.

Ofrecimiento a realizar la próxima cumbre en México

Después, al intervenir en la cumbre, ofreció que la próxima Reunión en Defensa de la Democracia sea en México y aborde "la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos", ofrecimiento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agradeció en su discurso, emplazando a buscar una fecha para 2027.

Sheinbaum ha hecho un alegato en favor de la democracia y ha afirmado que significa "elevar el amor por encima del odio, cultivar la generosidad en lugar de la avaricia, la fraternidad por encima de la guerra".

La presidenta de México defendió la posición de su país por "la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados", la cooperación y el respeto por los derechos humanos, porque, en un mundo herido por la guerra, los principios democráticos siguen siendo una aportación de su país.