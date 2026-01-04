Sánchez condena "con rotundidad" la intervención que "viola la legalidad internacional” de EEUU en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado “con rotundidad” la actuación de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como una violación de la legalidad internacional. La declaración se produjo en su primera carta a la militancia del Partido Socialista en 2026, donde también reflexiona sobre los retos globales del nuevo año.

Sánchez describe el inicio del año como “agridulce”, marcado por tragedias e incertidumbre, y critica la deriva de algunos países occidentales hacia lo que considera un “pasado terrible”, donde imperan políticas de retroceso con influencia de la ultraderecha y la derecha tradicional.

Aunque reitera la condena de la intervención estadounidense, Sánchez matiza que el Gobierno español no reconoce al régimen de Nicolás Maduro, en línea con la política de España respecto a Venezuela. Asimismo, hace un llamamiento a la desescalada y la moderación en el país sudamericano.

En su carta, Sánchez también aborda otros conflictos internacionales, incluyendo Ucrania y Palestina, subrayando la necesidad de que España defienda el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos en cualquier escenario.

El mensaje busca reforzar la posición de España como defensora del orden internacional y la diplomacia, al tiempo que marca la postura del PSOE frente a los desafíos geopolíticos de 2026.